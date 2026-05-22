Cómo quedó la tabla del Grupo E de Copa Libertadores, qué precisa Peñarol para ir a Sudamericana y cuándo juega

Peñarol se despidió de la Copa Libertadores: igualó 1-1 ante Corinthians en el Estadio Campeón del Siglo (CDS) y ya sabe que no podrá clasificar a la siguiente ronda del certamen. Aunque aún sueña con poder meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana.

Tras un tiro de esquina que ejecutó Jesús Trindade, Maximiliano Olivera logró anticipar a todos en el área para convertir el gol que hizo explotar el Estadio Campeón del Siglo e ilusionó al hincha de Peñarol con seguir en la Copa Libertadores.

Sin embargo, ese anhelo se esfumó en la segunda parte cuando Kaio César levantó un centro por derecha, mientras que Zakaria Labyad avanzó por el segundo palo para acompañar la acción y empujarla adentro del arco que significó el 1-1 final.

Peñarol quedó en la última posición del Grupo E con tres unidades y ya sin posibilidades de poder alcanzar a Platense, equipo que se encuentra en la segunda posición con siete unidades.

Cabe destacar que el próximo miércoles el elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre se despide de la fase de grupos de la Copa Libertadores: será ante Independiente Santa Fe de Colombia en el CDS, a la hora 21:30, con la meta clara de ganar.

Si el Manya suma los tres puntos se quedará con el tercer lugar del Grupo E y, por lo tanto, con el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El elenco cafetero, por su parte, vendrá a Montevideo con la esperanza de aún poder meterse en la siguiente fase del certamen internacional o de adueñarse del tercer sitio del Grupo E. Para lo primero, deberá ganarle a Peñarol y esperar que Platense no gane en su visita a Corinthians —si el Calamar empata, la diferencia de goles definirá quien queda por encima—, mientras que para su acceso a Sudamericana le sirve no perder.

Así está el Grupo E de la Copa Libertadores

Lo que se le viene a Peñarol en el Torneo Intermedio

Diego Aguirre en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Antes de su duelo con Independiente Santa Fe de Colombia en el Campeón del Siglo, Peñarol tendrá una visita de riesgo por la segunda fecha de la Serie A del Torneo Intermedio: será este domingo frente a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, desde la hora 18:30.

Si bien todas las miradas estarán puestas en el duelo ante el elenco colombiano, el conjunto aurinegro sabe que no pude dejar pasar más puntos en la Liga AUF Uruguaya 2026 para no perderle pisada al líder de la Tabla Anual, Racing, que posee 34 unidades. En tanto que el Manya cuenta con 30.