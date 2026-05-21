Sanciones en el Intermedio: pena irreducible para Maxi Olivera y multas a Peñarol y Cerro, que tendrá audiencia

Finalizó la primera fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya y la Comisión Disciplinaria publicó las sanciones de cara al segundo fin de semana de competencia. A Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, le aplicaron una sanción irreducible mientras que las parcialidades del aurinegro y de Cerro recibieron multas.

El Cabonero, que este jueves por la noche se juega sus chances de clasificar en la Copa Libertadores y necesita una victoria como local frente a Corinthians, no podrá contar con su capitán para los próximos dos partidos del equipo en el Intermedio, en el que ya debutaron con victoria 2-1 frente a Liverpool en el Campeón del Siglo.

Esteban Ostojich le mostró la primera amarilla a Olivera por una infracción sobre Ruben Bentancourt en mitad de cancha de Liverpool, cuando corrían ocho minutos del partido. La segunda amonestación para el lateral izquierdo aurinegro llegó sobre la media hora de juego cuando se complicó en un cierre sobre la raya ante Nicolás Garayalde y terminó cometiéndola una infracción al volante negriazul que le había robado la pelota.

El capitán de Peñarol vio la tarjeta roja y fue sancionado por “juego desleal y reincidencia” y le computaron dos partidos de suspensión sin posibilidad de reducir la pena por ser reincidente en la expulsión. Olivera ya había visto la tarjeta roja en la octava fecha del Apertura ante Boston River. Se perderá los encuentros ante Defensor Sporting como visitante y frente a Central Español como local.

Sebastián da Silva celebra el gol que marcó en el partido entre Racing y Cerro Largo. Foto: Ignacio Sánchez.

Quien corrió con la misma suerte fue Ignacio Rodríguez. El zaguero de Central Español fue expulsado en la victoria 2-1 de su equipo ante Defensor Sporting en el Parque Palermo y, al igual que Olivera, por reincidencia, recibió dos partidos de suspensión sin posibilidad de reducir la pena. Rodríguez ya había sido expulsado en la fecha 12 del Apertura ante Albion.

Este viernes comienza la segunda fecha del Torneo Intermedio con el partido entre Liverpool y Racing en el Parque Viera y el Cervecero, campeón del Apertura no podrá con uno de sus delanteros ni con su entrenador, ambos expulsados en la victoria 1-0 frente a Cerro Largo en Sayago y castigados con una fecha de suspensión. La referencia es para Sebastián Da Silva y Cristian Chambian.

Multas a Cerro y Peñarol por sus hichadas y audiencia pendiente para el Villero

Las parcialidades de Nacional y Central Español recibieron un apercibimiento y una amonestación, pero hubo multas para las de Peñarol y Cerro; en ambos casos por el protocolo de seguridad de AUF en relación a las banderas. Los aurinegros fueron sancionados con 45 Unidades Reajustables ($ 86.281) y los Villeros con 50UR ($95.868).

Sanciones de cara a la segunda fecha del Torneo Intermedio Foto: AUF

El Villero, muy comprometido con el descenso, tuvo a sus hinchas como protagonistas de una serie de incidentes en el partido ante Nacional en el Gran Parque Central por la última fecha del Apertura. Los fanáticos de Cerro le pegaron a los guardias, que en ningún momento respondieron con golpes, sino que dieron marcha atrás para que no les siguieran pegando. La Guardia Republicana tuvo que ingresar a la tribuna para asistir a la seguridad privada. El árbitro Javier Feres dio por suspendido el partido cuando iban 89 minutos y el Código Disciplinario, en el artículo 5.9 literal dos, habla de que además de darse por perdido el partido en cuestión, en este caso a Cerro, que de igual manera caía 4-0, puede existir la quita de un punto por este tipo de situaciones. El club albiceleste tendrá una audiencia el próximo lunes 25 de mayo.