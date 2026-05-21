Torreira visitó el GPC, expresó su deseo de jugar en Nacional y descartó el Mundial: "Tocará alentar desde afuera"

Lucas Torreira se hizo presente en el Estadio Gran Parque Central, en lo que fue empate 0-0 entre Nacional y Universitario. El mediocampista del Galatasaray vio el partido en uno de los palcos y recibió por parte de Ricardo Vairo una camiseta con su nombre y el "14" estampado.

El jugador que formó parte de la selección uruguaya habló en la previa con Pasión Tricolor, a quien le contó que está "encantado" de estar en el GPC y que siempre que visita el país y tiene la posibilidad de ir, va.

Consultado por la chance de jugar en Nacional, Torreira contó: "La gente que me conoce está esperando que llegue el momento, ojalá que en un futuro se pueda dar, cumplir el sueño mío y de mucha gente que me quiere ver con esta camiseta".

Además agregó que "Siempre está el deseo" y que tiene ganas de estar cerca de casa. Puso a Nacional como "una de las prioridades", porque es "hincha del club". "Me encantaría en el día de mañana jugar la Libertadores, sentir lo que es jugar con esta camiseta y en el Parque, que nunca tuve la posibilidad", complementó. También comprometió a Mathías Olivera: "Por qué no el día de mañana se pueda dar la posibilidad de que vuelva, todo el mundo sabe que quiere volver"

Sin embargo bajó la espuma por su presente en Galatasaray: "La realidad es otra, estoy viviendo un presente muy importante en Turquía tengo un contrato que cumplir y siempre es importante respetar al equipo en el que hoy estoy".

Torreira también tuvo la posibilidad de hablar de su chance de ir al Mundial, del que se ve afuera: "La selección tocará alentarla desde afuera. Me hubiese encantado estar en el Mundial porque uno siempre se prepara". "De momento solo estoy queriendo disfrutar de la familia, de los amigos, de poder estar en Fray Bentos que hace tiempo que no venía, de relajarme y disfrutar un poco las vacaciones", contó respecto a su estadía en Uruguay.