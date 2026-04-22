Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 20 de abril al 26 de abril de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Miércoles 22 de abril

Juan Rodríguez

El zaguero nacido en Treinta y Tres con pasajes por Huracán Buceo y Bella Vista, y larga trayectoria en Argentina, marcó con la camiseta de Comerciantes Unidos en la Primera División del fútbol peruano. Sirvió para el triunfo por 1-0 ante Alianza Atlético.

Adrián Balboa

Segundo tanto en el Pari Nizhni Novgorod de Rusia para Rocky que cambió penal por gol, más allá de que fue derrota para los suyos por 2-1 ante el Orenburg.

Martes 21 de abril

Emiliano Gómez

Tras seis partidos, el delantero uruguayo cortó la racha sin gol porque marcó en el partido donde Puebla visitó a Monterrey, pero no pudo dejar atrás los malos resultados del equipo ya que cayó 2-1 y son siete juegos sin victorias.

Brian Rodríguez

El Rayo pasa por un gran momento y llegó a tres goles en los últimos dos partidos que disputó. Tras el doblete ante Toluca en el 3-1, ahora sumó uno más en la victoria por 2-1 del América de México frente a León.

Pablo González

Los tres puntos que ganó Guayaquil City ante Libertad en el fútbol de Ecuador fueron gracias al atacante uruguayo que marcó su segundo tanto en los últimos tres partidos.

Linda racha de los ciudadanos 👏🏻



Falta en el área, revisión de VAR, penal y limpia ejecución de González para el 0-1 de @GuayaquilCityFC en el tramo final del partido.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/pBY1io5Vfi — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 21, 2026

Lunes 20 de abril

Fabricio Sanguinetti

Inter de Bogotá cayó por 2-1 ante Once Caldas en una nueva fecha del fútbol de Colombia, pero el gol de la visita lo hizo el delantero con pasado en Atenas y Deportivo Morón. Son cuatro goles y seis asistencias desde que comenzó el año en el conjunto cafetero.