Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 20 de abril al 26 de abril de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Miércoles 22 de abril
Juan Rodríguez
El zaguero nacido en Treinta y Tres con pasajes por Huracán Buceo y Bella Vista, y larga trayectoria en Argentina, marcó con la camiseta de Comerciantes Unidos en la Primera División del fútbol peruano. Sirvió para el triunfo por 1-0 ante Alianza Atlético.
Adrián Balboa
Segundo tanto en el Pari Nizhni Novgorod de Rusia para Rocky que cambió penal por gol, más allá de que fue derrota para los suyos por 2-1 ante el Orenburg.
Martes 21 de abril
Emiliano Gómez
Tras seis partidos, el delantero uruguayo cortó la racha sin gol porque marcó en el partido donde Puebla visitó a Monterrey, pero no pudo dejar atrás los malos resultados del equipo ya que cayó 2-1 y son siete juegos sin victorias.
¡La potencia de Emiliano! 👊— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 22, 2026
* Acá la primera -¡y tempranera!- anotación de @ClubPueblaMX ante Rayados. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J16 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/D8NHDmplat
Brian Rodríguez
El Rayo pasa por un gran momento y llegó a tres goles en los últimos dos partidos que disputó. Tras el doblete ante Toluca en el 3-1, ahora sumó uno más en la victoria por 2-1 del América de México frente a León.
El primero, fue del Rayito. ⚡️— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 22, 2026
* La primera anotación de @ClubAmerica ante la Fiera. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J16 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/DRFHE9MwZX
Pablo González
Los tres puntos que ganó Guayaquil City ante Libertad en el fútbol de Ecuador fueron gracias al atacante uruguayo que marcó su segundo tanto en los últimos tres partidos.
Linda racha de los ciudadanos 👏🏻— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 21, 2026
Falta en el área, revisión de VAR, penal y limpia ejecución de González para el 0-1 de @GuayaquilCityFC en el tramo final del partido.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/pBY1io5Vfi
Lunes 20 de abril
Fabricio Sanguinetti
Inter de Bogotá cayó por 2-1 ante Once Caldas en una nueva fecha del fútbol de Colombia, pero el gol de la visita lo hizo el delantero con pasado en Atenas y Deportivo Morón. Son cuatro goles y seis asistencias desde que comenzó el año en el conjunto cafetero.
⚫⚽¡Fabricio Sanguinetti cazó el rebote y marcó el gol del empate de Inter. de Bogotá 1-1 ante Once Caldas!— Win Sports (@WinSportsTV) April 21, 2026
📺Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win, Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYM4ty pic.twitter.com/TBt5HAecnn
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