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Noticias de Tribu Charrúa en El País Uruguay

Todos los goles de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

Alan Medina celebra su gol con la camiseta de Everton de Chile.

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo: Alan Medina y Solange Lemos abrieron la semana de festejos

El País
Fútbol
24/03/2026, 01:28
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Por El País y Pablo Cupese
Brian Ocampo celebra su gol con Cádiz.

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo: Ocampo en España, Acevedo en Chile y Martínez en Argentina

El País
Fútbol
02/03/2026, 01:30
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Por El País y Pablo Cupese
Rodrigo Pollero celebra uno de los goles marcados con el Deportivo Táchira.

Tribu Charrúa, goles uruguayos por el mundo: doblete de Pollero, golazo de Mier y otro tanto del Toro Fernández

El País
Fútbol
22/02/2026, 17:40
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Por El País y Pablo Cupese
Diego Coelho celebra el gol que marcó con la camiseta de Audax Italiano.

Tribu Charrúa, goles uruguayos por el mundo: Seba Soria en Qatar, Diego Coelho en Chile y Pelo Santos en Argentina

Pablo Cupese
Fútbol
07/02/2026, 00:40
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Por Pablo Cupese
Michel Araújo celebra con la camiseta de Bahía de Brasil.

Tribu Charrúa, goles uruguayos por el mundo: Michel Araújo en Brasil, dos goles en Chile y otro en El Salvador

Pablo Cupese
Fútbol
01/02/2026, 17:50
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Por Pablo Cupese
Matías Mier celebra con la camiseta del Zacatecoluca de El Salvador.

La Tribu, goles uruguayos por el mundo: golazo de Fagúndez, Caute volvió a anotar y Mier de mitad de cancha

Pablo Cupese
Fútbol
25/01/2026, 16:15
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Por Pablo Cupese
Manuel Castro celebra su primer gol con la camiseta de Juventude de Brasil.

Tribu Charrúa, goles uruguayos por el mundo: festejos en portugués con Manu Castro, Nacho Sosa y Rodrigo Zalazar

Pablo Cupese
Fútbol
18/01/2026, 14:10
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Por Pablo Cupese
Agustín Oliveros celebra su gol en Necaxa ante Santos Laguna por el Clausura 2026.

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo: Abaldo de tiro libre y Oliveros con festejo especial

Fútbol
08/01/2026, 17:05
Martín Cauteruccio celebra un nuevo gol con la camiseta del Bolívar.

Tribu Charrúa, goles uruguayos por el mundo: Boselli en Rusia, Caute en Bolivia, festejos en Brasil y Ecuador

Pablo Cupese
Fútbol
07/12/2025, 23:35
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Por Pablo Cupese
Martín Satriano celebra uno de sus goles con la camiseta del Lyon.

La Tribu, goles uruguayos por el mundo: doblete con chilena de Satriano, gol clásico del Caute y festejo del Toro

Pablo Cupese
Fútbol
26/11/2025, 23:55
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Por Pablo Cupese
Álvaro Rodríguez tras su gol al Real Madrid con la camiseta de Elche

Tribu Charrúa: el Torito Rodríguez anotó ante Real Madrid y Petit sumó su quinto gol en Mirandés

Sofía Berardi
Fútbol
24/11/2025, 13:28
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Por Sofía Berardi