Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 27 de julio al 2 de agosto de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
El País
30/07/2026, 00:16
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Juan Manuel Gutiérrez celebra el gol que marcó en el partido entre Defensa y Justicia y Riestra.
Juan Manuel Gutiérrez celebra el gol que marcó en el partido entre Defensa y Justicia y Riestra.
Foto: @ClubDefensayJus.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Miércoles 29 de julio:

Matías Bentín

En la Primera División de El Salvador apareció el gol del zaguero con pasado en el fútbol de OFI que con la camiseta del Municipal Limeño marcó uno de los tantos en la victoria por 2-0 ante Inca por el Torneo Apertura.

Franco Posse

El delantero que suma cinco goles y dos asistencias en los últimos tres partidos jugados con Macará, puso el empate 1-1 ante Gualaceo por Copa Ecuador, pero no alcanzó porque el rival se quedó con la clasificación a los cuartos de final por intermedio de los penales.

Juan Manuel Gutiérrez

Primer gol en el segundo semestre para el delantero surgido en Danubio que fue quien abrió el marcador en la victoria de Defensa y Justicia por 2-1 ante Riestra en el fútbol argentino.

Martes 28 de julio:

Bruno Barja

La Copa Centroamericana tuvo gol y asistencia uruguaya porque el futbolista surgido en Boston River ahora defiende la camiseta del Diriangén de Nicaragua que superó 4-2 al Plaza Amador de Panamá y fue protagonista.

Federico Valverde

Primera presentación del Pajarito en la actual temporada con la camiseta del Real Madrid con gol incluido porque marcó uno de los cuatro del Merengue en el triunfo ante Leganés.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Tribu Charrúa

Te puede interesar