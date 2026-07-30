Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 27 de julio al 2 de agosto de 2026

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Miércoles 29 de julio:

Matías Bentín

En la Primera División de El Salvador apareció el gol del zaguero con pasado en el fútbol de OFI que con la camiseta del Municipal Limeño marcó uno de los tantos en la victoria por 2-0 ante Inca por el Torneo Apertura.

Franco Posse

El delantero que suma cinco goles y dos asistencias en los últimos tres partidos jugados con Macará, puso el empate 1-1 ante Gualaceo por Copa Ecuador, pero no alcanzó porque el rival se quedó con la clasificación a los cuartos de final por intermedio de los penales.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR DE MACARÁ PARA MARCAR EL EMPATE!



Franco Posse encontró la pelota en el área y puso el 1-1 contra Gualaceo.#CopaEcuadorEnDSPORTS pic.twitter.com/0cKTG4EfvV — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) July 29, 2026

Juan Manuel Gutiérrez

Primer gol en el segundo semestre para el delantero surgido en Danubio que fue quien abrió el marcador en la victoria de Defensa y Justicia por 2-1 ante Riestra en el fútbol argentino.

DE REBOTE LLEGÓ EL PRIMERO: Nacho Arce tapó el tiro libre y Juan Gutiérrez no falló para el 1-0 de Defensa y Justicia sobre Riestra. #TorneoClausura 🇦🇷pic.twitter.com/Nxb8EaGXSj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 29, 2026

Martes 28 de julio:

Bruno Barja

La Copa Centroamericana tuvo gol y asistencia uruguaya porque el futbolista surgido en Boston River ahora defiende la camiseta del Diriangén de Nicaragua que superó 4-2 al Plaza Amador de Panamá y fue protagonista.

Federico Valverde

Primera presentación del Pajarito en la actual temporada con la camiseta del Real Madrid con gol incluido porque marcó uno de los cuatro del Merengue en el triunfo ante Leganés.