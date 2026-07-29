“No salgo de la cueva”, dijo Lacalle Pou en un evento público y sostuvo que se siente "desentrenado"

El expresidente Luis Lacalle Pou lleva varios meses fuera de la agenda política activa. Más allá de alguna ocasión puntual en la que ha hecho declaraciones públicas, esta ausencia tendrá un gran parteaguas cuando dé un discurso por el aniversario de los 190 años del Partido Nacional. A poco más de una semana de ese evento, volvió a reaparecer este miércoles, junto al también exmandatario Julio María Sanguinetti, en el aniversario 50 de la empresa de transporte Turismar.

“No salgo de la cueva”, dijo al ser consultado por dirigentes de la compañía cuando lo recibieron, en alusión a su poca exposición mediática. Lacalle Pou volvió a hacer un comentario al respecto luego: “Estoy desentrenado, falto de práctica”.

Entre pedidos de saludos grabados y por supuesto fotos, demoró varios minutos en recorrer algunos metros hacia la mesa central donde él y Sanguinetti se sentaron junto a la directiva empresarial. “Yo no sé nada salvo de esto”, ironizó durante una de las tantas selfies.

El líder nacionalista estuvo en el evento poco menos de dos horas y mantuvo su postura de no hacer declaraciones ante las consultas de los periodistas presentes, incluida una sobre sus diálogos recientes con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Ambos hablan “muy seguido”, según dijo el actual mandatario hace un par de semanas.

Lacalle Pou hablará en uno de los eventos que se llevarán a cabo en el marco del aniversario de su partido el próximo domingo 9 de agosto, frente a la casa blanca, sobre la Plaza Matriz.

Armando Castaingdebat, exministro de Defensa e integrante del directorio del Partido Nacional, habló al respecto esta semana y dijo en rueda de prensa que, “conociéndolo”, dará “un mensaje a la interna del partido”.

“Un partido que no por casualidad cumple 190 años, que quiere formar parte nuevamente de una coalición de gobierno y aspira a encabezarla. Pero si así no fuera, vamos a ser parte de la coalición, con los buenos amigos con quienes hoy componemos ese espacio. O sea que, como blanco, estamos todos expectantes de lo que Luis pueda decir”, aseguró.

Otro que se manifestó fue el diputado Juan Martín Rodríguez, quien dijo que “el país está esperando su discurso” como “líder” partidario. Asimismo, criticó que “el Frente Amplio está mucho más interesado en saber lo que dice Lacalle Pou que los propios blancos”.

Por otro lado, el gobierno también tiene la expectativa de que una eventual intervención del expresidente pueda destrabar la postura de la coalición sobre no votar la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, primero —en entrevista con En Clave País—, y Orsi después en rueda de prensa, deslizaron el miércoles de la semana pasada que apuntan a una reconsideración de la conducta del bloque opositor. “Lo que le falta a la coalición es un líder. Capaz en agosto aparece un líder y los hace entrar en razón”, dijo Sánchez.

Pese a su ausencia pública —y a que no se ha expresado al respecto—, los blancos dan por sentado que Lacalle Pou volverá a ser candidato a la Presidencia de la República en 2029. Una de sus contadas apariciones sucedió el día de las elecciones de los representantes dentro del propio directorio del Partido Nacional. Allí llamó a ya “pensar en 2029”.

Otra salida, en una rueda de prensa, fue cuando salió en defensa de la compra de las OPV al astillero español Cardama, instancia en la que aseguró que Orsi “se pasó de rosca” al rescindir el contrato y sostuvo que “seguramente no midió sus palabras” cuando criticó la adquisición.