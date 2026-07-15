Orsi contó que habló con Lacalle Pou y reveló quién es el expresidente con el que conversa menos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, contó este miércoles que el pasado lunes habló con el expresidente Luis Lacalle Pou, referente del Partido Nacional. En rueda de prensa, el actual mandatario dijo que habla "muy seguido" con antecesores, aunque hay uno con el que conversa con menos frecuencia.

"Hablo muy seguido con los expresidentes, fundamentalmente con Julio María Sanguinetti y con Luis Lacalle Pou. Cuando me encuentro con Luis Alberto Lacalle Herrera conversamos pero no tengo ese diálogo tan fluido", explicó.

Así como habló por teléfono con Lacalle Pou el lunes, Orsi indicó que también se reunió esta semana con Sanguinetti, referente del Partido Colorado.

"No tengo la cabeza tan cuadrada de no escuchar propuestas", deslizó, aunque indicó que está en él "tomar o dejar" lo que cada uno le plantea. "Son conversaciones bastante frecuentes por suerte porque Uruguay es así", añadió.

De todas formas, no reveló el contenido de las conversaciones que tuvo recientemente con los expresidentes, aunque descartó que se haya mencionado la Rendición de Cuentas, proyecto que la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— rechaza votar en general: "Con ellos hablamos de cuestiones que son de más larga puntería".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, brinda con los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou Foto: Estefanía Leal

Orsi pide a la Coalición Republicana que "reconsidere" su postura sobre la Rendición de Cuentas

Orsi participó este miércoles de una rueda de prensa y allí fue consultado acerca de la postura de la Coalición Republicana de no aprobar en general el proyecto de Rendición de Cuentas. El mandatario dijo que apuesta al diálogo "una y otra vez" y que espera que ese sector de la oposición "reconsidere" su decisión, que fue anunciada en una conferencia de prensa la semana pasada en el Parlamento.

"Acá no está en juego una idea solamente, son propuestas concretas de unificación y aumento de transferencias a la población más vulnerable y para fortalecer la seguridad con más personal", señaló y agregó que también se aumentaría el presupuesto en educación. "Negarse a apoyar eso no es negarse entre partidos sino también a los beneficiarios", consideró, en referencia a que si el proyecto no se aprobara en general no pasaría a su discusión en particular.

El Frente Amplio no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y necesita los votos de al menos dos legisladores de la oposición. El oficialismo apuesta a conseguir los dos votos de Cabildo Abierto y no descarta encontrar afines entre la Coalición Republicana. "Falta tiempo, se va a conversar, soy optimista", expresó Orsi, quien opinó que para la oposición "el mejor camino" sería "votar en general y después plantear las diferencias" en la votación en particular. "Mi actitud siempre es tender puentes", mencionó.

Orsi respalda "cada vez más" a Carlos Negro

En otro tramo de la rueda de prensa Orsi fue consultado acerca del quíntuple homicidio registrado la semana pasada en Villa García. Respondió que la situación es "terrible" entre otros motivos porque entre las víctimas había "una gurisa de 14 años". A su entender es "inaceptable cómo se resuelven" los conflictos por narcotráfico en "la ambición por ocupar territorios y negocios".

Acerca de Carlos Negro, ministro del Interior a quien algunos dirigentes de la oposición le piden la renuncia, Orsi manifestó que el exfiscal tiene "cada vez más" respaldo porque, a su entender, trabaja correctamente. "Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que han pedido me quedo sin gabinete", retrucó el presidente.

Carlos Negro durante el acto por el natalicio de Artigas. Foto: Leonardo Mainé.

La seguridad pública, según dijo, "es un tema recurrente a la hora del debate político" pero hay que tener "mucho cuidado" y "respeto a quienes trabajan profesionalmente en el asunto". "Sé que el ministro ha tenido reuniones con jefes de Policía y ha hecho cambios cuando los tuvo que hacer", sentenció.