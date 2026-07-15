"Fui víctima de los juegos de poder": Collette Spinetti, cesada del gobierno, espera conversar con Orsi

Collette Spinetti, cesada días atrás de su cargo como secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, se expresó en sus redes sociales acerca de los motivos que podrían haberla llevado a la expulsión del gobierno.

"Fui víctima de los juegos del poder", consideró y agregó que en su gestión trabajó para "acercar los derechos humanos a la gente". En este contexto —detalló— recorrió el país, articuló con organizaciones de la sociedad civil, impulsó acuerdos con Unesco y dejó "encaminados" algunos convenios con instituciones educativas como Udelar y UTU "para la formación en derechos humanos".

"Visibilizamos a la Secretaría de Derechos Humanos y logramos abrir espacios que parecían impensados. Nunca recibí observaciones por mi gestión ni cuestionamientos sobre mi trabajo", apuntó.

"Sin embargo, fui apartada en un contexto marcado por la difusión de audios filtrados (de filas 'amigas') y por discursos de odio hacia mi identidad como mujer trans. Es una situación que duele y que merece una reflexión profunda sobre la violencia política y la discriminación", añadió Spinetti.

Según dijo, "a pesar de todo" sigue "creyendo en los valores" que la llevaron inicialmente a asumir la responsabilidad. "Espero que algún día pueda conversar personalmente con el presidente Yamandú Orsi para compartirle mi experiencia y mi verdad. Conozco su ser buena persona y su humanidad", concluyó Spinetti.

Se unifican las secretarías de Derechos Humanos e Iliana Da Silva toma el mando

En paralelo al cese de Spinetti, el gobierno resolvió unificar la Secretaría de Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que estaba liderada por Alejandra Casablanca. Se entendió que muchas de las funciones de este último organismo ya pasaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)

Aunque todavía no fue nombrada oficialmente, la actual subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia de la República, Iliana Da Silva, será quien encabece la Secretaría de Derechos Humanos, dependencia que incorporará nuevos cometidos. Casablanca, en cambio, seguiría en el gobierno en un cargo de "coordinador referente" en esa nueva secretaría.

Iliana Da Silva, subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia y futura secretaria de Derechos Humanos. Foto: El País

Tras los cambios, la organización Familiares de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo su descargo a través de un comunicado en el que manifestó que “los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto”.

“Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la estructura orgánica y funcional que considere adecuada para su gestión, nos alarma habernos enterado a través de los medios de prensa de una modificación de esta relevancia en la institucionalidad del pasado reciente […] No pretendemos pronunciarnos sobre aspectos meramente administrativos. Sin embargo, nos preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización”, cuestionó el colectivo.

En esta dirección, se expresó preocupación por la pérdida de especificidad, autonomía y capacidad para impulsar políticas públicas al suprimirse algunos cometidos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, al incorporarla a “una estructura de carácter general”.