Jorge Díaz explicó la unificación de dos secretarías en Presidencia con nuevo trabajo para Iliana Da Silva

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, explicó en la mañana de este viernes cuáles son los motivos que llevaron a la unificación de dos secretarías que dependen de Presidencia: la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente: la primera estaba dirigida por Collette Spinetti, quien fue cesada; la segunda estaba al mando de Alejandra Casablanca, quien pasará a tener otro rol ya que la jefa de la nueva unidad será Iliana Da Silva, quien hasta hoy se desempeña como subdirectora de Comunicación.

"El Poder Ejecutivo resolvió unificar dos secretarías (Derechos Humanos y Derechos Humanos para el Pasado Reciente). Motivaron dicha decisión razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión", explicó el jerarca en la red social X. Según contó, "la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ya habían sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), por lo que era poco razonable mantener dos estructuras".

En este contexto, "unificarlas permite racionalizar y optimizar los recursos humanos y materiales asignados", dijo Díaz, quien deseó "mucha suerte" a Da Silva.

El Poder Ejecutivo resolvió unificar dos Secretarías (Derechos Humanos y Derechos Humanos para el Pasado Reciente).

Motivaron dicha decisión razones de mejor servicio y la búsqueda de una mejor gestión.

La mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el… — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) July 10, 2026

Tras confirmar que sería cesada, Spinetti se expresó este jueves en X: "Recién acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión, nada para decir sobre eso. Gracias al equipo", escribió junto a una imagen de la resolución de Presidencia de la República, firmada por Yamandú Orsi.

Recien acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso . Gracias al equipo pic.twitter.com/XjG9FzrWcU — Collette Spinetti (@profcollette) July 9, 2026

Los hechos y dichos que pusieron en jaque a Spinetti

Tanto Spinetti como Alejandra Casablanca, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, han sido cuestionadas por diferentes episodios y hechos políticos. Casablanca fue denunciada en noviembre de 2025 por ejercer violencia laboral contra cuatro funcionarias y otro trabajador que fue transferido a la Junta Nacional de Drogas en junio de 2025.

Spinetti, por su parte, protagonizó la primera polémica cuando fue expulsada del sector político PAIS (Participación, Acción e Integración Social), que integra el Frente Amplio, luego de que mantuviera discrepancias por su gestión con dirigentes de la agrupación.

Días después, la jerarca decidió remover a Elisa Arean, que se desempeñaba como adscripta en un cargo de confianza y que es una de las principales referentes de PAIS. Spinetti también fue cuestionada en ese momento por la designación de su expareja Thomas Bertón.

Más recientemente quedó envuelta en una polémica tras la filtración de audios en los que se refirió de forma despectiva al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario de la cartera, Federico Graña. Los dichos se remontan a audios que datan de antes de que ambos jerarcas fueran designados para los cargos, en los que también se hace mención al presidente de la República, Yamandú Orsi —cuestionando su actuación en un actividad—, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.