Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

"Orgullosa de mi gestión": el mensaje de Collette Spinetti tras su cese en la Secretaría de Derechos Humanos

"Recién acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso. Gracias al equipo", escribió en sus redes sociales. Su cargo será ocupado por Iliana Da Silva.

El País
El País
09/07/2026, 16:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Collette Spinetti. Foto: Leonardo Mainé
Collette Spinetti.
Foto: Leonardo Mainé.

Collette Spinetti confirmó este jueves que recibió y firmó el cese de su cargo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se desempeñaba desde que asumió el actual gobierno el 1 de marzo de 2025.

"Recién acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso. Gracias al equipo", escribió en su cuenta de la red social X, junto a una imagen de la resolución de Presidencia de la República, firmada por Yamandú Orsi.

Colette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos: su lugar lo ocupará Iliana Da Silva

Tal como informara El País, en su lugar, pasará a desempeñarse Iliana Da Silva, quien estaba en subsecretaría de Comunicación Presidencial. Fuentes de Presidencia indicaron a El País que se prevé que haya una unificación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, encabezada por Alejandra Casablanca.

Collette Spinetti, secretaría de Derechos Humanos.
Colette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos.
Foto: Presidencia.

Mensajes en redes sociales

Spinetti se expresó a través de sus redes sociales tras conocerse que el gobierno de Yamandú Orsi planeaba cesarla. "No tengo comunicación oficial", expresó Spinetti en la red social X, al tiempo que agradeció apoyos aunque "para muches (sic) pegarle a un trans es un deporte, es transodio".

"De mi gestión no hay nada que decir, trabajar por los derechos humanos es un compromiso real, creo en la justicia social", apuntó y agregó que atraviesa "momentos dolorosos".

"Es transodio": Collette Spinetti se expresó ante su posible cese en la Secretaría de Derechos Humanos

Los hechos y dichos que pusieron en jaque a Spinetti

Tanto Spinetti como Alejandra Casablanca, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, han sido cuestionadas por diferentes episodios y hechos políticos. Casablanca fue denunciada en noviembre de 2025 por ejercer violencia laboral contra cuatro funcionarias y otro trabajador que fue transferido a la Junta Nacional de Drogas en junio de 2025.

Spinetti, por su parte, protagonizó la primera polémica cuando fue expulsada del sector político PAIS (Participación, Acción e Integración Social), que integra el Frente Amplio, luego de que mantuviera discrepancias por su gestión con dirigentes de la agrupación.

Días después, la jerarca decidió remover a Elisa Arean, que se desempeñaba como adscripta en un cargo de confianza y que es una de las principales referentes de PAIS. Spinetti también fue cuestionada en ese momento por la designación de su expareja Thomas Bertón.

Más recientemente, la secretaria de Derechos Humanos quedó envuelta en una polémica tras la filtración de audios en los que se refirió de forma despectiva al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario de la cartera, Federico Graña. Los dichos se remontan a audios que datan de antes de que ambos jerarcas fueran designados para los cargos, en los que también se hace mención al presidente de la República, Yamandú Orsi —cuestionando su actuación en un actividad—, y al Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Iliana Da Silva
Iliana Da Silva
Foto: El País
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

derechos humanosPresidencia de la República

Te puede interesar