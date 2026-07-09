"Orgullosa de mi gestión": el mensaje de Collette Spinetti tras su cese en la Secretaría de Derechos Humanos

Collette Spinetti confirmó este jueves que recibió y firmó el cese de su cargo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se desempeñaba desde que asumió el actual gobierno el 1 de marzo de 2025.

"Recién acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso. Gracias al equipo", escribió en su cuenta de la red social X, junto a una imagen de la resolución de Presidencia de la República, firmada por Yamandú Orsi.

Recien acabo de recibir y firmar mi cese. Orgullosa de mi gestión nada para decir sobre eso . Gracias al equipo pic.twitter.com/XjG9FzrWcU — Collette Spinetti (@profcollette) July 9, 2026

Tal como informara El País, en su lugar, pasará a desempeñarse Iliana Da Silva, quien estaba en subsecretaría de Comunicación Presidencial. Fuentes de Presidencia indicaron a El País que se prevé que haya una unificación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, encabezada por Alejandra Casablanca.

Colette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos. Foto: Presidencia.

Mensajes en redes sociales

Spinetti se expresó a través de sus redes sociales tras conocerse que el gobierno de Yamandú Orsi planeaba cesarla. "No tengo comunicación oficial", expresó Spinetti en la red social X, al tiempo que agradeció apoyos aunque "para muches (sic) pegarle a un trans es un deporte, es transodio".

"De mi gestión no hay nada que decir, trabajar por los derechos humanos es un compromiso real, creo en la justicia social", apuntó y agregó que atraviesa "momentos dolorosos".

Los hechos y dichos que pusieron en jaque a Spinetti

Tanto Spinetti como Alejandra Casablanca, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, han sido cuestionadas por diferentes episodios y hechos políticos. Casablanca fue denunciada en noviembre de 2025 por ejercer violencia laboral contra cuatro funcionarias y otro trabajador que fue transferido a la Junta Nacional de Drogas en junio de 2025.

Spinetti, por su parte, protagonizó la primera polémica cuando fue expulsada del sector político PAIS (Participación, Acción e Integración Social), que integra el Frente Amplio, luego de que mantuviera discrepancias por su gestión con dirigentes de la agrupación.

Días después, la jerarca decidió remover a Elisa Arean, que se desempeñaba como adscripta en un cargo de confianza y que es una de las principales referentes de PAIS. Spinetti también fue cuestionada en ese momento por la designación de su expareja Thomas Bertón.

Más recientemente, la secretaria de Derechos Humanos quedó envuelta en una polémica tras la filtración de audios en los que se refirió de forma despectiva al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario de la cartera, Federico Graña. Los dichos se remontan a audios que datan de antes de que ambos jerarcas fueran designados para los cargos, en los que también se hace mención al presidente de la República, Yamandú Orsi —cuestionando su actuación en un actividad—, y al Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.