"Tengo que tener más cuidado", dijo Yamandú Orsi tras polémica por deuda de Primaria y obras no regularizadas

El presidente Yamandú Orsi se refirió este jueves a la polémica por irregularidades vinculadas a sus dos viviendas en Salinas (Canelones), así como una deuda que el mandatario mantenía con el Impuesto a Primaria que se conocieron durante los primeros días de esta semana.

Según informó el lunes Informativo Carve, el mandatario debía $ 5.509 del Impuesto de Primaria por una propiedad que está a su nombre —deuda que ya saldó— mientras que tenía atrasos en el registro de Catastro, ya que no había declarado reformas en el patio de la casa de al lado, que ahora está a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez.

"Por suerte lo resolvimos", dijo Orsi en una rueda de prensa tras una presentación de obras de saneamiento que tuvo lugar en Colonia y que fue consignada por Telemundo (Canal 12).

"Tengo que tener más cuidado, tener que estar mas atento, pasa que también a veces es un tema de tener claro todo lo que tenés que hacer, son procesos que a veces son lentos y uno a veces se deja estar", manifestó.

Añadió que "todos los uruguayos" y "fundamentalmente" los que mantienen responsabilidades "tenemos que prestarle bastante atención a estas cosas".

Consultado sobre si este episodio impacta en su índice de aprobación Orsi dijo que "capaz que sí". "Lo que más tiene que impactar es que cumpla con mis obligaciones", indicó.

"Por suerte lo resolvimos; tengo que tener más cuidado", dijo Orsi tras la polémica por deuda de Impuesto de Primaria y obras no regularizadas pic.twitter.com/SGRL8svqPK — Telemundo (@TelemundoUY) July 9, 2026

Yamandú Orsi, Presidente de la República. Foto: Archivo El PaÍs

Sánchez responsabilizó a la secretaría de Orsi por atrasos

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, responsabilizó este jueves a la secretaría personal de Orsi, por los atrasos registrados en su casa de Salinas. "Obviamente son errores que hay que resolverlos rápidamente, de hecho el presidente los está resolviendo", dijo el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

"Obviamente ahí hay más responsabilidad de su secretaría, que es la que lleva adelante muchas cosas. Imagínense que el presidente no está mirando y llevando las cuentas personales cuando tiene que dirigir un país", apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690).

Alejandro Sánchez. Foto: Leonardo Mainé.

De todas formas, reconoció que el atraso "está mal" y que este tipo de situaciones deben ser resueltas de mejor manera, pero a su entender "hay que poner el foco en los grandes problemas del Uruguay", algo que, aseguró, este gobierno hizo en el proyecto incluido en la Rendición de Cuentas con gastos adicionales fundamentalmente en políticas para paliar la pobreza infantil