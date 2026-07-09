La directora del FMI visitará Uruguay y se reunirá con Yamandú Orsi, Gabriel Oddone y Guillermo Tolosa

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Montevideo el próximo 30 de julio, en el marco de una agenda oficial que incluirá reuniones con autoridades del gobierno, representantes del sector privado y el sistema financiero.

Durante su estadía en el país, Georgieva se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, además mantendrá un encuentro con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, quien está designado como gobernador de Uruguay ante el FMI desde abril de 2025.

Además, la jefa del FMI participará en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el BCU que se desarrollarán entre el 27 y el 30 de julio.

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado, "la visita se concretará en un año en el que Uruguay recibe asistencia técnica del organismo multilateral para mejorar la transparencia y eficiencia de su contabilidad nacional".

"El encuentro con el equipo económico permitirá intercambiar sobre las prioridades económicas del país, los desafíos y oportunidades de Uruguay, así como su inserción internacional en un contexto global marcado por la incertidumbre", señaló el MEF.

Como antecedente, entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025 una misión técnica del FMI visitó Montevideo, a solicitud del BCU, para brindar asistencia en la implementación de la política monetaria y la gestión de la liquidez.

En ese marco, el equipo del organismo analizó los desafíos que enfrenta Uruguay para la conducción de su política monetaria y señaló que, "a pesar de los avances recientes, la implementación de la política monetaria en Uruguay se ve dificultada por la elevada dolarización financiera y la escasa profundidad del mercado monetario en pesos".

La última visita de un director gerente del FMI a Uruguay había sido en 2011 cuando Dominque Strauss-Kahn llegó al país en el marco de una gira regional, un día después de que el presidente José Mujica, cumpliera un año en el gobierno.