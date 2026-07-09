El Sindicato de Pilsen pidió a Carolina Cosse retomar la devolución del Imesi ante el cierre de FNC en Minas

El Sindicato de Pilsen —uno de los que compone la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)— logró uno de sus principales objetivos esta semana: que los reclamos por el cierre temporal de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas (Lavalleja) alcance a autoridades de gobierno. La última reunión fue ayer con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, la que el sindicato catalogó como “positiva” y destacaron el conocimiento de Cosse sobre la industria “a diferencia de otras reuniones”, según comentó a El País el presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino.

Uno de los principales planteos de la reunión fue la de retomar la devolución de Imesi (Impuesto Específico Interno) por utilización de envases de vidrio, algo que estuvo vigente hasta 2021. Según explicó Pastorino, esta problemática en la empresa no es nueva ya que la empresa denuncia desde hace ya algunos años el pago del 33% de Imesi en lugar del 22%, lo que genera una “competencia desleal” con los vinos -que no pagan Imesi-además de que el porcentaje se ubica por encima del costo de producción por botella.

Según relató el dirigente sindical luego de la reunión que se desarrolló en el Palacio Legislativo, Cosse se comprometió a hacer llegar los reclamos del sindicato a los ministerios de Economía y Finanzas (MEF); de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La vicepresidenta también se habría comprometido a plantear al MTSS la posibilidad de extensión de seguro de paro en caso de ser necesario.

Sindicato de Pilsen.

Pastorino señaló que los trabajadores se encuentran atravesando una situación de incertidumbre hasta el 16 de julio; fecha en la que la empresa presentaría en una reunión tripartita el análisis de la viabilidad del negocio en Uruguay. Según agregó, el gremio no aplicaría medidas sindicales hasta ese día, aunque “no descarta” establecer cualquiera de ellas.

Por otra parte, los trabajadores también compartieron una reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien habría manifestado su intención de “mantener la industria”. El titular del MTSS tiene previsto mantener una reunión la próxima semana con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) para discutir la problemática que atraviesa la industria de la bebida.

Los encuentros del Sindicato de Pilsen con actores políticos no culminaron allí, sino que también se reunieron con la Comisión Receptora de la Intendencia de Lavalleja que contó con la participación de ediles del Partido Colorado, Partido Nacional y del Frente Amplio. Según explicó Pastorino a El País, las autoridades se comprometieron a elaborar un informe con lo que plantearon los trabajadores para luego elevarlo al MIEM y el MEF.