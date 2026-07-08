Colette Spinetti fue cesada de la Secretaría de Derechos Humanos: su lugar lo ocupará Iliana Da Silva

Este miércoles Collette Spinetti fue cesada de su cargo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se desempeñaba desde que asumió el actual gobierno el 1 de marzo de 2025.

En su lugar, pasará a desempeñarse Iliana Da Silva, quien estaba en subsecretaría de Comunicación Presidencial, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes de Torre Ejecutiva.

Spinetti fue informada este miércoles sobre el cese en su cargo. Se espera que en las próximas horas se publique la resolución con el cese de la exjerarca de Presidencia. El País intentó contactarse con Spinetti, pero no obtuvo respuesta.

Mensajes en redes sociales

Spinetti se expresó a través de sus redes sociales tras conocerse que el gobierno de Yamandú Orsi planeaba cesarla. "No tengo comunicación oficial", expresó Spinetti en la red social X, al tiempo que agradeció apoyos aunque "para muches (sic) pegarle a un trans es un deporte, es transodio".

"De mi gestión no hay nada que decir, trabajar por los derechos humanos es un compromiso real, creo en la justicia social", apuntó y agregó que atraviesa "momentos dolorosos".

Aclaro x lo que ha salido que no tengo comunicacion oficial. Agradezco los apoyos aunque para muches pegarle a 1 trans es un deporte es TRANSODIO. De mi gestión no hay nada q decir trabajar x los ddhh es 1 compromiso real creo en la justicia social

son momentos dolorosos 😥 — Collette Spinetti (@profcollette) June 30, 2026

Collette Spinetti. Foto: Leonardo Mainé.

En otro mensaje el 30 de junio, Spinetti agradeció al presidente Yamandú Orsi, recordando un tuit que compartió el 5 de febrero de 2025, antes de asumir el cargo. "Sigo diciendo exactamente lo mismo. Gracias señor presidente, siempre", indicó en el mensaje junto a una foto con Orsi.

En el tuit original Spinetti señaló: "Agradecida y emocionada por la confianza depositada por el presidente electo Yamandú Orsi para ocupar el cargo de secretaria de DD.HH. de Presidencia de la República. Avanzaremos hacia un país que promueva y respete los DD.HH. de todas las personas. Sabremos cumplir".

Sigo diciendo exactamente lo mismo . Gracias Sr Presidente siempre https://t.co/RV55ShpFmW — Collette Spinetti (@profcollette) June 30, 2026

Los hechos y dichos que pusieron en jaque a Spinetti

Tanto Spinetti como Alejandra Casablanca, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, han sido cuestionadas por diferentes episodios y hechos políticos. Casablanca fue denunciada en noviembre de 2025 por ejercer violencia laboral contra cuatro funcionarias y otro trabajador que fue transferido a la Junta Nacional de Drogas en junio de 2025.

Spinetti, por su parte, protagonizó la primera polémica cuando fue expulsada del sector político PAIS (Participación, Acción e Integración Social), que integra el Frente Amplio, luego de que mantuviera discrepancias por su gestión con dirigentes de la agrupación.

Días después, la jerarca decidió remover a Elisa Arean, que se desempeñaba como adscripta en un cargo de confianza y que es una de las principales referentes de PAIS. Spinetti también fue cuestionada en ese momento por la designación de su expareja Thomas Bertón.

Más recientemente, la secretaria de Derechos Humanos quedó envuelta en una polémica tras la filtración de audios en los que se refirió de forma despectiva al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario de la cartera, Federico Graña. Los dichos se remontan a audios que datan de antes de que ambos jerarcas fueran designados para los cargos, en los que también se hace mención al presidente de la República, Yamandú Orsi —cuestionando su actuación en un actividad—, y al Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.