Así están quedando los cruces de los cuartos de final del Mundial 2026: el cuadro, días y horas

Con varias sorpresas, los octavos de final del Mundial 2026 empezaron a definir el camino hacia el título. Con cuatro partidos disputados hasta ahora, Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra aseguraron su lugar entre los ocho mejores del torneo, mientras que todavía restan cuatro cruces para completar el cuadro de cuartos de final.

La principal sorpresa hasta el momento la protagonizó Noruega, que eliminó a Brasil tras imponerse 2-1 con doblete de Erling Haaland y descuento en la hora de Neymar (penal). Los escandinavos firmaron una de las victorias más importantes de su historia, dejando afuera a uno de los máximos candidatos al título.

Otro de los clasificados fue Inglaterra, que derrotó 3-2 a México en un intenso encuentro disputado en el mítico Estadio Azteca. Jude Bellingham hizo dos goles en dos minutos y Harry Kane de penal puso el tercero, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron.

Jude Bellingham en el parido México-Inglaterra del Mundial 2026. YURI CORTEZ/AFP fotos

La acción de los octavos había comenzado el sábado con la contundente victoria de Marruecos por 3-0 sobre Canadá. La selección africana confirmó el gran momento que atraviesa y se convirtió en la primera clasificada a los cuartos de final tras dejar por el camino a uno de los países anfitriones. Más tarde, Francia sufrió mucho más de lo esperado, pero venció 1-0 a Paraguay gracias a un gol de penal de Kylian Mbappé y también selló su clasificación.

Con estos resultados, el primer cruce de cuartos de final ya quedó confirmado y enfrentará a Francia con Marruecos, en un duelo que promete reeditar uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en aquel entonces de semifinales. Del otro lado del cuadro se ven las caras Noruega e Inglaterra.

Los otros cuatro boletos a cuartos se definirán entre este lunes y martes. Portugal y España protagonizarán un atractivo clásico ibérico, mientras que Estados Unidos se medirá con Bélgica. De acá saldrá un semifinalista.

El martes será el turno de Argentina frente a Egipto y de Suiza contra Colombia, dos cruces que completarán el cuadro definitivo de los ocho mejores seleccionados del Mundial 2026.