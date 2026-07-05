México vs. Inglaterra en vivo por el Mundial 2026: postergado hasta las 22:00 por tormentas en el Estadio Azteca

Se juega un partidazo en el Estadio Azteca de Ciudad de México a última hora de este domingo, por los octavos de final del Mundial 2026: uno de los anfitriones, México, enfrenta a una de las selecciones favoritas al título como Inglaterra, que liderada por un goleador implacable como Harry Kane viene avanzando a paso firme.

Estaba estipulado que el partido comenzara a las 21:00 horas de Uruguay, pero a causa de intensas lluvias y tormenta eléctrica en las cercanías del estadio se decidió postergar el inicio para las 22:00. Se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

La previa del partido

La jornada se cierra con otro gran encuentro por los octavos de final del Mundial y será entre uno de los organizadores, México, ante Inglaterra.

El combinado que conduce técnicamente Javier Aguirre viene de mostrar su mejor expresión futbolística en el certamen cuando derrotó 2-0 a Ecuador con mucha contundencia en el juego.

A lo largo de los 90 minutos los aztecas fueron punzantes y mostraron una dinámica que avasalló por completo al elenco ecuatoriano.

En tal sentido, México querrá refrendar todo lo que mostró en los dieciseisavos ante uno de los favoritos a ganar la Copa del Mundo.

México sueña con seguir para pasar la barrera de los cuartos de final por primera vez en su historia.

El festejo de México en el partido contra Ecuador del Mundial 2026. RODRIGO OROPEZA/AFP fotos

El combinado británico viene de sufrir mucho en los dieciseisavos de final al doblegar a la República Democrática del Congo.

Los africanos sorprendieron a más de uno en el Estadio de Atlanta, debido a que en el minuto siete rompieron la paridad en el tanteador a través de Brian Cipenga.

No le encontraba la vuelta Inglaterra al encuentro, pero en ese momento apareció su máxima figura: Harry Kane.

El atacante del Bayern Munich convirtió los dos goles con que el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel avanzó a los octavos de final.

El conjunto británico vuelve a jugar en el Estadio Azteca después de 40 años, ya que la última vez había sido el 22 de junio de 1986 cuando sucumbió ante Argentina por 2-1.

Ese fue el día en el que Diego Armando Maradona convirtió los dos goles albicelestes, que se proclamaría campeón de ese Mundial. Uno sería con la mano y el otro fue el que comenzó a gambetear ingleses desde la mitad de la cancha.

Otro detalle no menor para Inglaterra es que se jugará a más de dos mil metros de altura. Así y todo, saldrá con la idea de mostrar porque es uno de los favoritos a ser campeón.

Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra, se saluda con Harry Kane. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

México - Inglaterra

Hora: 21:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Estadio Azteca en Ciudad de México.

Árbitro: Alireza Faghani (AUS).

Asistentes: George Lakrindis y Andrew Lindsay (AUS).

4º y 5º: Jalal Jayed y Zakaria Brinsi (MAR).

VAR: Nicolás Gallo (COL) y Juan Lara (CHI).

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erika Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.