Vuelve el fútbol uruguayo: a qué hora y dónde ver a Danubio ante Juventud por el Torneo Intermedio

Después de casi un mes de parate por la disputa del Mundial 2026, la Liga AUF Uruguaya volverá a tener acción este domingo con el encuentro pendiente entre Danubio y Juventud de Las Piedras, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Intermedio.

El compromiso, que se disputará en Jardines del Hipódromo, será el único de la máxima categoría durante el fin de semana y servirá para poner al día el calendario antes de la reanudación completa del certamen.

La actividad local había quedado en pausa tras la disputa de la cuarta fecha del Intermedio, cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió detener el campeonato debido al comienzo del Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La quinta etapa se jugará íntegramente el próximo fin de semana, con todos los equipos nuevamente en competencia.

El encuentro también tiene incidencia en la definición de las series. Deportivo Maldonado lidera la Serie B con 10 puntos y la Tabla Anual con 39 unidades, mientras que Nacional es su escolta en el grupo con nueve.

En la Serie A, Peñarol se mantiene al frente con nueve unidades, seguido de cerca por Cerro Largo y Central Español con siete puntos. Mientras que los puntos en juego entre Danubio y Juventud serán importantes para acomodar las posiciones antes del tramo decisivo del torneo.

Juventud de las piedras en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé

En el conjunto franjeado, el equipo será dirigido por Gabriel Farcilli, ayudante técnico de Leonardo Ramos, debido a que el entrenador principal continúa recuperándose tras haber sido sometido a una intervención por un problema cardíaco. Además, Danubio presentará tres incorporaciones: Jhon Kleber, Hugo Silveira y Mauro Brasil.

Enzo Cabrera celebra su gol en el partido entre Danubio y Juventud de Las Piedras. Foto: @DanubioFC.

Juventud de Las Piedras, por su parte, afrontará el regreso con dos altas en su plantel: el arquero Fabrizio Correa y Kevin Rolón. En contrapartida, dejaron la institución Sebastián Guerrero y Nicolás Rossi.

Con ambos equipos buscando sumar en la Tabla Anual y ganar terreno en sus respectivas series, el Intermedio volverá a ponerse en marcha con un duelo que permitirá dejar el campeonato al día antes de encarar la recta final del certamen.

Danubio vs. Juventud

Danubio: Mauro Goicoechea; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh, Julián Millán; Iván Rossi, Mateo Peralta, Sebastián Rodríguez; Nicolás Azambuya, Enzo Cabrera. D.T. Leonardo Ramos.

Juventud. Sebastián Sosa; Patricio Pernicone, David Morosini, Bruno Larregui, Emanuel Cecchini; Facundo Pérez, Rodrigo Chagas, Emmanuel Más, Federico Barrandeguy; Ramiro Peralta, Fernando Mimbacas. D.T. Sergio Blanco.

Hora: 14:00

Árbitro. Mathías de Armas.

Estadio. Jardines del Hipódromo.

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