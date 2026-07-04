Los detalles de la inversión de Peñarol por Matías Arezo y la suma millonaria que embolsará River Plate

Finalmente Peñarol aprovechó la opción de compra para adquirir la ficha de Matías Arezo, a la que tenía derecho según lo que establecía el acuerdo consumado con Gremio de Porto Alegre en enero. A principios de este año, el goleador renovó su préstamo por 12 meses hasta diciembre, a cambio de 400.000 dólares de cargo más una cláusula que el Carbonero acaba de ejecutar: se comprometió a pagar lo que falta para los 3,5 millones de dólares y se adueñó del 100% del pase.

Por el 50% de los derechos económicos —y no federativos, es decir que cobra su tajada pero no tiene poder de decisión sobre cualquier negociación— que poseía, River Plate de Uruguay embolsará 1.750.000 dólares que le deberá abonar Gremio, una vez cobre el dinero de Peñarol, según explicó a Ovación el vicepresidente darsenero Jorge Nasser.

Asimismo, Gremio solo conserva un 10% de plusvalía en una hipotética futura venta, según señaló el presidente mirasol Ignacio Ruglio a Ovación. Es decir: si Peñarol vende a Arezo por un monto superior a 3,5 millones de dólares, a Gremio le corresponde un 10% de la diferencia con la nueva cifra.

Cabe señalar que su valor de reventa es justamente uno de los factores que motivaron a Peñarol a comprar al delantero, basado en el nivel futbolístico que demostró en sus dos pasajes por el club y su edad: tiene solo 23 años.

Matías Arezo celebra el gol que anotó en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

De los 400.000 dólares por la cesión durante 2026, Peñarol ya había pago la mitad en enero y debió pagar el otro 50% a la hora de ejecutar la cláusula. Los 3,1 millones restantes los pagará en tres cuotas anuales desde enero 2027. Es decir que los pagará la próxima administración que asumirá tras las elecciones que se llevarán a cabo a fin de año.

Y esa fue precisamente una de las críticas que recibió el oficialismo en medio de la negociación del salario con el jugador y su representante: parte del Consejo Directivo no sabe cómo impactará “la inversión más importante del año” en la economía del club porque todavía no se presentó el balance financiero 2025.

Cuando Arezo llegó cedido, Peñarol le pagaba una parte del salario que cobraba en Gremio, pero los brasileños no se hacían cargo del resto, sino que el jugador lo resignó por su deseo de volver a jugar en el Carbonero. Ahora se le realizó un contrato por tres años y medio hasta diciembre 2027 y, por supuesto, con un sueldo más cercano al que percibía en Porto Alegre.