Rendición de Cuentas: en una carta, dirigentes de oposición reclaman a Orsi cumplir acuerdo sobre discapacidad

Un grupo de dirigentes de la oposición envió este viernes una carta al presidente Yamandú Orsi en la que solicita que la próxima Rendición de Cuentas profundice las acciones destinadas a cumplir el Compromiso Interpartidario por una política de Estado en discapacidad, firmado durante la campaña electoral de 2024 por los entonces candidatos presidenciales y representantes de distintos partidos políticos.

En la misiva, a la que accedió El País, los firmantes recuerdan que "el acuerdo surgió a partir de una visión compartida entre las distintas fuerzas políticas para dotar de continuidad institucional a las políticas de discapacidad y promover un trabajo sostenido entre los partidos". En ese sentido, sostienen que "cada instancia presupuestal representa una oportunidad para transformar los compromisos asumidos en medidas concretas" y plantean que "la Rendición de Cuentas constituye un momento propicio para avanzar en esa dirección".

Los dirigentes solicitan específicamente que "se intensifiquen las acciones en áreas consideradas prioritarias, como la educación, la salud y la inclusión laboral de las personas con discapacidad". Además, ponen el foco "en el proceso de transformación demográfica que atraviesa Uruguay, marcado por una sostenida caída de la natalidad", y plantean que "este escenario puede permitir una reorientación gradual de recursos humanos y materiales hacia políticas de inclusión".

Educación inclusiva

La carta hace especial énfasis en la educación inclusiva, uno de los puntos centrales del compromiso interpartidario. Según los firmantes, "la disminución de la matrícula escolar abre la posibilidad de fortalecer progresivamente los sistemas de apoyo mediante un aumento de maestros especializados, equipos técnicos, asistentes personales y recursos pedagógicos que garanticen una educación inclusiva y de calidad para niños y adolescentes con discapacidad".

Asimismo, anuncian que los equipos legislativos y técnicos de los partidos que respaldan la iniciativa impulsarán en el Parlamento "la presentación de aditivos y sustitutivos vinculados con estas propuestas durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas". A su entender, "la construcción de una política de Estado requiere no solo de acuerdos políticos, sino también de instrumentos legislativos y presupuestales que permitan su implementación efectiva".

La carta concluye reiterando la disposición de los firmantes a mantener un diálogo "respetuoso y constructivo" con el gobierno y pone a disposición la experiencia del equipo interpartidario que participó en la elaboración del compromiso. El documento lleva las firmas de representantes del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido Constitucional Ambientalista, entre ellos Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Eduardo Lust, junto a otros dirigentes de esas colectividades.