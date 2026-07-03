Rendición: gobierno exige a laboratorios que notifiquen las "transferencias de valor" a médicos y hospitales

El gobierno incluyó en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas la exigencia de que los laboratorios farmacéuticos reporten al Ministerio de Salud Pública (MSP) los “montos pagados” o "transferencias de valor" a médicos, otros profesionales de la salud, e instituciones médicas, con el objetivo de controlar posibles conflictos de intereses a nivel del sector salud.

“Los laboratorios farmacéuticos integrantes de la Asociación de Laboratorios Nacionales y de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, y las empresas fabricantes y distribuidoras de productos y dispositivos sanitarios, deberán informar al Ministerio de Salud Pública, con anterioridad al 31 de diciembre de cada año, los montos pagados y demás transferencias de valor, sean directos o indirectos, monetarios o en especie, efectuados a médicos, otros profesionales de la salud, instituciones asistenciales y hospitales universitarios”, establece el artículo 250.

Asimismo, la cartera que dirige Cristina Lustemberg establecerá, dentro de los 180 días contados desde la promulgación de la ley, “el procedimiento de registro y las especificaciones técnicas de la información que deberá ser reportada”, agregó la redacción que será analizada en Diputados. Esta medida se aplica en Estados Unidos desde 2010 bajo el nombre de “Sunshine Act”.

“No estábamos al tanto de esta iniciativa y desconocemos cual es la finalidad", señaló Daniel Garat, director ejecutivo de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), a El País. "Los laboratorios afiliados a CEFA respetan el Código Internacional de Buenas Prácticas en el relacionamiento con profesionales y compradores que es muy restrictivo al respecto”, dijo.

Los laboratorios que integran CEFA (Abbot, Abbvie, Alcon, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Cibeles, MSD, GSK, Janssen, Pfizer, Roche, Sanofi y Tresul) tienen normas, sostiene Garat, que “restringen aún más ese tipo de aportes o como dice el artículo proyectado ‘transferencias de valor’”.

“Desconocíamos la medida, no era un tema que se venía conversando. De todos modos, no nos oponemos a la situación. Si les parece que hay que hacerlo, lo haremos”, dijo a El País Carlos Scherschener, presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), que la integran EFA, Baliarda, Celsius, Dispert, Eurofarma, Fármaco Uruguayo, Gador, Gramón Bagó, Haymann, ICU VITA, ION, Lazar, Libra, Megalabs, Milefar, Noas Farma Uruguay, Nolver, Spefar, Szabo, Terry, TEVA, Urufarma y Servimedic.

Scherschener descartó que haya “pagos” o una contraprestación a los médicos, sino que los laboratorios realizan un “aporte a la educación médica continua”, a través de “congresos, jornadas y capacitaciones”.

El titular de ALN valoró que de avanzar la medida debería extenderse a todas las empresas del sector, afiliados o no las cámaras. “Muchas empresas por sus políticas internas ya lo controlan. No es algo que desconozcan”, acotó.