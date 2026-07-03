La inflación en Uruguay se acerca a la meta del BCU con una importante incidencia del transporte y restaurantes

La inflación en Uruguay registró una variación mensual de 0,37%, acumulada en el año 3,33% y en los últimos 12 meses de 4,25%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Banco Central (BCU) había frenado los recortes de su Tasa de Política Monteria (TPM) en las tres reuniones anteriores del Comité de Política Monetaria (Copom), dado que la inflación está convergiendo a su meta (4,5%), manteniéndola en 5,75% luego de su última reunión de este miércoles.

Las principales incidencias del IPC en abril provienen fundamentalmente de las divisiones: Transporte (2,04%), Restaurantes y servicios de alojamiento (0,33%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,13%),

y, Cuidado personal, protección social y bienes diversos (0,61%).

El protagonismo del sector transporte, principal razón de la aceleración de la inflación, se explica por el incremento en el precio de Gasoil (7,00%), y de Nafta (6,01%). Asimismo, se registran aumentos en Lubricantes, aceite y cambio de aceite (2,40%) y Reparaciones mecánicas de vehículos (1,83%), y bajas en Pasaje de avión (-9,35%).

Por su parte, en la división restaurantes y servicios de alojamiento se observan aumentos de precio en servicios de Restaurantes, cafés y similares (0,42%) y bajas en Hoteles (-2,41%).

Mientras que en alimentos y bebidas no alcohólicas se observaron bajas de precio en Arroz (-3,32%) y Alfajores (-6,78%), Carne picada (-1,00%), Asado de tira (-2,55%) y Pollo, cortes con hueso (-2,06%); y aumentos en Carne ovina (3,30%), Pescado enlatado (-6,28%).

En la feria y en los supermercados encontrarás los ingredientes para esta sopa. Foto: Unsplash.

En cambio se observa un incremento en Morrones (9,80%), Tomates (39,31%), Zapallitos y zucchini (32,16%), Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (5,33%), Choclos (16,28%) y Papas, papines (3,54%). Se registran bajas de precio en Lechuga (-5,74%), Queso muzzarella (1,79%) y Yogurt común (1,90%); y bajas en Huevos de gallina (-1,26%).

Desde abril, el INE incluye dos nuevos indicadores, derivados de la canasta de bienes y servicios, utilizada en el IPC general. Estos son el IPC de los bienes transables y el IPC de los no transables. Los transables registraron una variación mensual de -0,21%, mientras que la de los no transables fue de 0,34%.

Estos indicadores "exponen la evolución de los precios de los bienes transables comercializables internacionalmente (importables/exportables) y, paralelamente, la evolución de precios de bienes y servicios no transables, consumidos localmente, que no se comercializan en el mercado exterior", explicó el INE.