Panaderías realizan paro de 24 horas mañana tras denunciar "intento de extorsión" por parte de empresa

La Mesa Coordinadora del Pan y Afines resolvió realizar un paro por 24 horas mañana tras denunciar "intento de extorsión" por parte de la empresa Frio Pan a trabajadores sindicalizados y la violación de la cláusula del Convenio Colectivo de la rama. El gremio manifestó en un comunicado que ese día se verá afectada la producción, distribución y venta en grandes superficies, panaderías artesanales y confiterías. También se espera la concreción de asambleas en diferentes puntos del país y una concentración en la planta de Frío Pan.

Por otra parte, el pasado 18 de junio la Mesa Coordinadora del Pan y Afines se presentó ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado en la que planteó la situación actual de las panaderías artesanales del país que según dijo el presidente del gremio, Luis Echevarría, atraviesa "problemas estructurales".

Según indica la versión taquigráfica del encuentro, existen unas 1.500 panaderías en Uruguay —800 en Montevideo y 700 en el interior del país— de las cuales sólo 300 están amparadas en el Centro de Industriales Panaderos (CIPU). De acuerdo con lo que explicó Echevarría, el resto de las panaderías quedan afuera de la cobertura empresarial y sindical, por lo que las denuncias y controles quedan registradas a través de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "No se hacen los debidos controles", denunció Echevarría ante el Parlamento.

Panadería Foto: Roberto Reina.

Por otra parte, la Mesa Coordinadora del Pan hizo referencia a las causales de despido de algunos trabajadores y dijo que varios casos fueron por notoria mala conducta; lo que implica que el trabajador no acceda al seguro de paro. "Tenemos un sistema perverso en el que el empleador se ve facilitado a despedir a cualquier persona con esta causal y después arreglar todo con $ 1.500 y llegar a acuerdos que son sumamente beneficiosos para su propia empresa", dijo el asesor legal del sindicato, Alberto Sánchez.

Representantes del sindicato denunciaron casos de acoso en panaderías y plantearon mecanismos preventivos como seguros de paro temporales que deberán estar bajo análisis del Poder Ejecutivo. En ese sentido, Sánchez defendió que el 80% del personal en las panaderías artesanales son mujeres.