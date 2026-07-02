Sindicato de Pilsen y FNC se reunieron en el Ministerio de Trabajo y gremio prevé "distorsionar" distribución y ventas

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió en una reunión tripartita al Sindicato de Pilsen —perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)— y a representantes de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) por el cierre temporal de la planta de Minas (Lavalleja). "Se va a ver distorsionada la distribución y venta de cerveza", dijo a El País el presidente del sindicato de Pilsen, Bruno Pastorino y agregó que se esperan reuniones con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse y con el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez. Además, los trabajadores solicitaron encuentros con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Existe una cláusula de paz entre el gremio y FNC que indica que ante un anuncio de reestructura o modificación en el personal, las partes tienen 45 días para negociar los cambios. Según dijo a El País el presidente del sindicato, los trabajadores "pusieron en aviso" a las autoridades que se realizarán asambleas generales en las plantas de Pilsen —ubicadas en Montevideo y Minas— que distorsionarían la cadena productiva ya que entienden que las asambleas no violan lo establecido en el convenio colectivo.

Acto de FOEB. Foto: Leonardo Mainé

La cartera recibirá a las partes en una nueva reunión tripartita el próximo 16 de julio, en la que FNC se habría comprometido a concurrir con una respuesta sobre el estado de situación de la planta de Montevideo y de la industria nacional, tal como lo había manifestado en un comunicado al anunciar el cierre temporal y la "revisión de las operaciones en Uruguay". "Para nosotros es vital tener una respuesta", señaló Pastorino y agregó que la revisión de la industria es "doblemente problemática".

Según relató el dirigente sindical, la reunión en el MTSS no contó con la participación de autoridades de gobierno, sino con negociadores de la cartera, lo que dejó "disconformes" a los trabajadores, quienes consideraron que el conflicto también requiere de una "resolución política". Por su parte, la empresa habría manifestado que debido a los altos costos de producción en Uruguay, la alternativa evaluada por la empresa es la importación de productos.

Fuentes vinculadas a la operación de FNC, destacaron a El País la posibilidad de diálogo y la voluntad de las partes para encontrar consensos en una primera instancia de, "probablemente varias".

Bruno Pastorino. Foto: Leonardo Mainé

El dirigente sindical agregó que la mayor preocupación de los trabajadores no es el cierre de la planta de Minas sino el análisis que tiene previsto FNC en toda la industria cervecera de Uruguay. La cadena de distribución de la industria de la bebida en Uruguay estaba a cargo de las empresas –en este caso, Pilsen, Salus, Norteña, entre otras– y luego de 1980 la distribución pasó a manos de empresas tercerizadas. Pastorino estimó que entre los trabajadores afectados por el cierre de la planta (59) y la cadena de distribución se perderían unos 1.000 puestos de trabajo.