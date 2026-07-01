Imesi a vehículos eléctricos: privados exhortan al Ejecutivo a rever la decisión y cuestionan la rapidez de la medida

La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) emitió un comunicado en el que manifestó su descontento por las medidas anunciadas por el gobierno en cuanto a la aplicación de Imesi en vehiculos eléctricos y exhortó al Poder Ejecutivo "a reconsiderar" la decisión.

"ACAU manifiesta su profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso. Se trata de una decisión de enorme trascendencia para el sector automotor, para miles de consumidores y para la política energética y ambiental del país", dijo la gremial y agregó que las empresas "tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, pese al compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector sobre las conclusiones alcanzadas antes de su adopción, permitiéndonos expresar, por última vez, nuestras consideraciones".

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) resolvieron gravar con Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos a partir de enero del próximo año. La medida se aplicará mediante un sistema de franjas, determinado según el valor de importación de cada vehículo.

Los eléctricos cuyo valor de importación en Aduanas (precio CIF) es menor a US$ 19.000 seguirán exonerados del impuesto. En cambio, aquellos cuyo valor se ubique entre US$ 19.000 y US$ 27.000 serán gravados con un 5% de Imesi. En tanto, los que superen los US$ 27.000 se les aplicará un 9% del impuesto. En el caso de los vehículos híbridos, el porcentaje del gravamen se aplicará en función de la cilindrada.

"Llama especialmente la atención la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, sin un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales", dijo ACAU en el comunicado. "Esta situación constituye una nueva señal de incertidumbre para el sector", manifestaron.

ACAU lamentó que el gobierno no haya analizado una serie de alternativas para tomar la decisión y dijo que "si el objetivo fuera revisar el esquema tributario vigente, existen alternativas técnicamente más adecuadas que permiten compatibilizar la recaudación con el estímulo a la eficiencia energética, las menores emisiones y la renovación del parque automotor".

Además dijeron que la decisión "transmite una señal equivocada" respecto a las prioridades de la política pública del país.

"Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo a reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados que permita alcanzar soluciones equilibradas, previsibles y técnicamente fundadas, preservando la competitividad del sector, el acceso de la población a tecnologías limpias y el prestigio internacional que Uruguay ha construido en materia de políticas energéticas y ambientales", concluyó la gremial en su anuncio.