El dato que sigue de cerca el gobierno y es clave para la Rendición de Cuentas, según Oddone, tuvo una leve mejora

El déficit fiscal en 12 meses a mayo mejoró levemente a 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 3,9% del Producto en 12 meses a abril, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido anoche. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno. El pasado viernes, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que la Rendición de Cuentas (que el gobierno presentó ayer al Parlamento) aumentará el gasto en US$ 31 millones adicionales, por lo que “no se trata de una Rendición de Cuentas de artículo único ni gasto cero”.

Aún así, Oddone indicó que las metas fiscales se mantienen.

El MEF aclaró que el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) en los 12 meses cerrados a mayo “se ubicó en 3,3% del PIB”.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a mayo de 3,3% del PIB se debió a que los “ingresos de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) acumulados a mayo de 2026 representaron 0,4% del PIB”.

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en (un déficit de) 3,9% del PIB”, lo que “implicó una reducción del déficit del gobierno central-BPS de 0,2 puntos porcentuales del PIB respecto al acumulado 12 meses móviles a abril, añadió el MEF. El déficit equivale a unos US$ 3.170 millones.

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 3,7% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a mayo se ubicó en 1,4% del PIB (unos US$ 1.200 millones).

El pago de intereses de deuda se mantuvo en 2,3% del PIB en 12 meses a mayo, según indicó el MEF.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

En tanto, el resultado de las empresas públicas fue superavitario en 0,2% del PIB en 12 meses a mayo, “registrando un incremento de 0,1% del PIB respecto al acumulado anual cerrado a abril de 2026, debido a la disminución de las existencias de crudo y derivados de Ancap”.

Los ingresos del gobierno central-BPS quedaron estables en 27,8% del PIB en 12 meses a mayo.

Los gastos primarios del alcanzaron a 28,8% del PIB en el año móvil cerrado a mayo, disminuyendo 0,2% del PIB respecto al acumulado anual a abril de 2026.