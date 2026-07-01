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El dato que sigue de cerca el gobierno y es clave para la Rendición de Cuentas, según Oddone, tuvo una leve mejora

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone planteó que aún con el incremento del gasto previsto en la Rendición de Cuentas, las metas fiscales se mantienen.

El País
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01/07/2026, 03:05
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Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicando el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida.jpg
Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Foto: Leonardo Mainé, El País.

El déficit fiscal en 12 meses a mayo mejoró levemente a 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 3,9% del Producto en 12 meses a abril, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado emitido anoche. Se trata de uno de los datos que sigue de cerca el gobierno. El pasado viernes, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone dijo que la Rendición de Cuentas (que el gobierno presentó ayer al Parlamento) aumentará el gasto en US$ 31 millones adicionales, por lo que “no se trata de una Rendición de Cuentas de artículo único ni gasto cero”.

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Aún así, Oddone indicó que las metas fiscales se mantienen.

El MEF aclaró que el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) en los 12 meses cerrados a mayo “se ubicó en 3,3% del PIB”.

Gabriel Oddone, Ministro de Economia, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Ministro de Economía, Gabriel Oddone
Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a mayo de 3,3% del PIB se debió a que los “ingresos de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) acumulados a mayo de 2026 representaron 0,4% del PIB”.

Por lo que, “el resultado fiscal del gobierno central-BPS excluyendo los ingresos al FSS II se ubicó en (un déficit de) 3,9% del PIB”, lo que “implicó una reducción del déficit del gobierno central-BPS de 0,2 puntos porcentuales del PIB respecto al acumulado 12 meses móviles a abril, añadió el MEF. El déficit equivale a unos US$ 3.170 millones.

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 3,7% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a mayo se ubicó en 1,4% del PIB (unos US$ 1.200 millones).

El pago de intereses de deuda se mantuvo en 2,3% del PIB en 12 meses a mayo, según indicó el MEF.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

En tanto, el resultado de las empresas públicas fue superavitario en 0,2% del PIB en 12 meses a mayo, “registrando un incremento de 0,1% del PIB respecto al acumulado anual cerrado a abril de 2026, debido a la disminución de las existencias de crudo y derivados de Ancap”.

Los ingresos del gobierno central-BPS quedaron estables en 27,8% del PIB en 12 meses a mayo.

Los gastos primarios del alcanzaron a 28,8% del PIB en el año móvil cerrado a mayo, disminuyendo 0,2% del PIB respecto al acumulado anual a abril de 2026.

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