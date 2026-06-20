La economía crece menos y condiciona debate presupuestal: “La educación ya está priorizada hace muchísimos años", dice el CED

La próxima Rendición de Cuentas llegará en un contexto de bajo crecimiento económico, restricciones fiscales y un gobierno que busca financiar nuevas prioridades sin aumentar el gasto total del Estado, según Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). A su juicio, la principal explicación detrás de la cautela del Poder Ejecutivo es que la economía viene creciendo menos de lo previsto y, por lo tanto, también lo hace la recaudación.

“No es una Rendición de Cuentas de gasto cero”, afirmó Correa a El País, al explicar que la herramienta permite reabrir cada año la ley de Presupuesto para reasignar recursos y modificar partidas hacia adelante. Sin embargo, aclaró que la intención del gobierno es financiar nuevos gastos mediante redistribuciones internas, sin deteriorar el resultado fiscal.

Por un lado, destacó que Uruguay acumula tres años con la inflación dentro del rango meta, algo que calificó como una “excelente noticia”. Por otro, señaló que la economía continúa creciendo a un ritmo bajo y que el frente fiscal sigue siendo el principal foco de preocupación.

“Tenemos un déficit fiscal porque la plata que le ingresa al Estado no le da para cubrir los gastos que tiene”, resumió.

Correa también cuestionó las estimaciones de crecimiento incluidas en la ley de Presupuesto. “Lo que se puede afirmar sin lugar a dudas es que las proyecciones de crecimiento económico fueron optimistas”, indicó. Recordó que para 2025 el Ministerio de Economía y Finanzas proyectó una expansión de 2,6%, mientras que el crecimiento efectivo fue de 1,8%. Para 2026, agregó, la previsión oficial fue corregida de 2,2% a 1,6%, aunque los analistas privados esperan una cifra más cercana a 1,3%.

. MEF. Foto: Archivo El País

A su juicio, ese desvío no implica una crisis, pero sí afecta la recaudación y limita el margen para expandir el gasto público.

Consultado sobre las prioridades definidas por el gobierno para esta rendición de cuentas —seguridad, situación de calle, empleo y primera infancia—, consideró que no incluir a la educación no constituye un error. Argumentó que Uruguay ya destina una proporción elevada de su presupuesto al sector y que los resultados obtenidos no acompañan el nivel de recursos asignados.

“La educación ya está priorizada hace muchísimos años en Uruguay en términos presupuestales”, afirmó.

Respecto a la situación fiscal, valoró que el gobierno mantenga la regla fiscal vigente desde 2020, aunque sostuvo que el esquema actual es más flexible que el original. “La regla fiscal sigue existiendo, pero es una regla más laxa”, señaló.

Revisión. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que, de cara a la Rendición de Cuentas, podrían diferirse algunos compromisos. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Pese a las dificultades, Correa destacó que Uruguay conserva fortalezas importantes. Entre ellas mencionó el bajo nivel del riesgo país y la mejora en la calificación crediticia obtenida en los últimos años. Sin embargo, advirtió que el desafío de fondo sigue siendo lograr que la economía retome mayores tasas de crecimiento para sostener en el tiempo el financiamiento del Estado y la estabilidad de las cuentas públicas.