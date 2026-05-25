COFE cuestionó lineamientos del gobierno para Rendición de Cuentas y rechazó política de “ajuste y costo cero”

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) cuestionó con dureza los lineamientos definidos por el gobierno de Yamandú Orsi para la próxima Rendición de Cuentas y advirtió que la orientación del Poder Ejecutivo responde a una lógica de “ajuste” y “costo cero”, que, según el sindicato, limitará el fortalecimiento de políticas públicas y la mejora de servicios estatales.

El planteo fue realizado a través de un comunicado difundido este lunes por el Consejo Directivo de la organización sindical. En el texto, COFE sostiene que los lineamientos oficiales confirman una estrategia centrada en que “los números cierren a cualquier costo”, mediante una "política de reasignación de recursos ya ejecutados y sin incrementos netos del crédito presupuestal".

Según el sindicato, el criterio de que nuevas propuestas deban financiarse "exclusivamente con reasignaciones internas implica que cualquier gasto adicional deba salir de recortes o reformulaciones de otras áreas", lo que termina transformando el concepto de “costo cero” en un “techo” para el desarrollo de nuevas políticas.

Además, cuestionaron el énfasis oficial en revisar el “gasto efectivamente ejecutado” para detectar superposiciones o duplicaciones, al considerar que ese discurso suele derivar en justificaciones para recortar programas y servicios públicos.

José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de COFE. Foto: Estefanía Leal/El País.

Situación de funcionarios estatales

COFE también apuntó a la situación de los funcionarios estatales y aseguró que el gobierno "mantiene el mismo criterio restrictivo para financiar necesidades de personal". El sindicato reiteró denuncias sobre "falta de funcionarios en áreas sensibles, entre ellas los controles fronterizos, la salud y las políticas vinculadas a infancia", además de reclamar por la "ausencia de carrera administrativa y ascensos en distintos organismos".

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a lo que definieron como "contradicciones entre el discurso de eficiencia fiscal y determinadas prácticas de gestión". En el comunicado, COFE sostuvo que el Poder Ejecutivo continúa con designaciones de encargaturas “a dedo”, compensaciones discrecionales y mecanismos que, a juicio de la organización, "se apartan de criterios de transparencia y del acceso mediante concursos".

La confederación rechazó de forma expresa la política de “ajuste” y “costo cero” impulsada para la Rendición de Cuentas y reclamó el cumplimiento de la Ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público. En ese marco, pidió que el gobierno convoque de forma urgente a ámbitos de negociación con el Poder Ejecutivo para discutir el contenido de la próxima Rendición de Cuentas y las prioridades presupuestales.