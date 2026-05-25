La diputada Nicolle Salle puso “un 0 de más” en su declaración jurada: la Jutep, tras meses, dice que lo corregirá

La diputada Nicolle Salle de Identidad Soberana reclamó durante meses a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que actualice su declaración jurada de bienes e ingresos, que presentó con un grave error en 2025. Pero no ha tenido suerte.

El País publicó este domingo un informe con los rankings de los ministros y legisladores con más patrimonio, ingresos y deudas, en base a las declaraciones juradas presentadas ante la Jutep.

En cuanto al patrimonio, allí Salle figura en el puesto 9 del ranking de 123 declaraciones juradas analizadas, entre las que se encuentran la del presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, 13 ministros, 27 senadores y 81 diputados.

Salle aparece con un patrimonio de 42.167.526 pesos, sobre todo porque tiene inmuebles declarados por 41.925.000 pesos.

Salle dijo a El País que, cuando se publicó la declaración el año pasado, se dio cuenta que había incurrido en un error. En su declaración original hay tres inmuebles, uno de los cuales figura por 39 millones de pesos.

Los diputados Gustavo y Nicolle Salle. Foto: captura.

“Escribí mal yo, con un 0 de más”, explicó Salle. Ese inmueble, que es un apartamento, en realidad vale 3,9 millones de pesos, afirmó la diputada.

En aquella declaración, Salle también toma por buena esa cifra incorrecta al sumar sus activos y su patrimonio.

Tras detectar el error, Salle envió a la Jutep una nueva declaración con la "rectificación", que es algo que se puede hacer.

Pero no logró que la Jutep publique rápido esa rectificación. Salle dijo a El País que desde aquel momento llama todos los meses al organismo, para que lo hagan. "Me dicen que están desbordados. Se ve que no les pareció importante", reflexionó.

Tras la publicación del informe este domingo, Salle volvió a hablar este lunes con la Jutep y le dijeron que subirán la nueva versión entre lunes y martes.

Ante la consulta de El País, la presidenta de la Jutep Ana Ferraris dijo que la nueva declaración de Salle “está para publicarse”. ¿Y por qué tanta demora? “En la Jutep hay un cronograma de publicaciones. Estuvieron trabajando en las publicaciones de los gobiernos departamentales”, indicó. “Ya está firmada el acta de apertura para la publicación de la declaración jurada de la legisladora y de otros funcionarios”.