Oddone: "Hay cosas que los empresarios esperan que no van a ocurrir" y "está lleno de gente pidiendo ayuda que no precisa"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que se analizará con “precaución” el gasto público de cara a la próxima Rendición de Cuentas aunque no descarta aplicar "gasto cero". Si bien reconoció que el deterioro de las expectativas de los empresarios sobre el crecimiento económico y el clima de negocios “preocupan al gobierno”, Oddone fue contundente con el sector empresarial: “Hay cosas que la comunidad empresarial tiene que empezar a internalizar”, apuntó.

En el tono relajado que representa una mañana de sábado, Oddone se refirió a varios temas durante su disertación en la charla final del curso para periodistas “Economía en la agenda pública” organizado por el paBanco Mundial y la Universidad Católica. El jerarca destacó el potencial de Uruguay para desarrollarse: “Estoy convencido de que Uruguay es un país mucho mejor de lo que los uruguayos creemos”, dijo.

El gobierno busca poner foco a dos aspectos que para Oddone “están blindados” en el Presupuesto: prioridad a infancia y seguridad. En ese sentido, resaltó la importancia de “estar dentro del sistema”. “En Uruguay son unas 300.000 personas del núcleo duro y si la extendes a los márgenes llegas a 700.000 personas. Eso es inaceptable”, remarcó sobre la población más vulnerable.

Oddone sostuvo que la pobreza en Uruguay es “una bomba de tiempo” ya que está expuesta a un mayor traspaso generacional. “Le hemos prestado atención a este tema de manera intermitente”, dijo y agregó: “Está lleno de gente pidiendo ayuda en Uruguay que no la precisa”.

Por otra parte, hizo referencia a la polémica sobre la situación de la Caja de Profesionales y el pago de impuestos. “Un problema tengo en el norte de la ciudad”, dijo en referencia a la población más vulnerable. “Puede haber un contribuyente de la Caja de Profesionales que tenga un problema, pero en promedio, son gente que se parece a los que estamos acá en la vuelta. Esos no son problemas, problema son las personas que no tienen un piso”, apuntó.

Diálogo Social

Las proyecciones de crecimiento incluidas en la ley de Presupuesto, que se estimaron en 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025, no se cumplieron y las de este año que se ubicaron en 2,2% de crecimiento, no serán la excepción. Por este motivo, el gobierno reubicó las proyecciones para este año en 1,6%.

El gobierno deberá recalibrar las estimaciones del crecimiento y el gasto público en la próxima Rendición de Cuentas, donde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteará su estrategia fiscal para 2027 y 2028, que Oddone dijo se presentará “con precaución” ya que el escenario es de restricción. Si bien sostuvo que aún no existe una definición política sobre el gasto público, “una opción es gasto cero”.

Gabriel Oddone. Foto: Universidad Católica.

Algunos de los lineamientos que se abordarán en la Rendición de Cuentas están incluidos en el documento del Diálogo Social, donde se propone reestructurar las transferencias monetarias de la población más vulnerable a través de un único sistema que reúna las asignaciones familiares, además de establecer montos diferenciales. Estas incluyen el Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social, el Bono Crianza y el beneficio Bienvenido Bebé.

En esa línea Oddone se refirió al IVA personalizado e indicó que no está previsto realizar modificaciones durante este período de gobierno “en señal de certeza” para los contribuyentes. El jerarca no descartó que aún se analiza la posibilidad de generar un diseño, sin dejar de reconocer que implica “una transición financiera compleja de implementar” y el posible debate político posterior.

Oddone explicó que para abordar este proyecto existen varios escenarios discutidos que combinan qué cohortes se van a introducir y hasta qué quintil ingresan. “Todavía no terminamos la discusión porque estamos en un escenario de restricción”, dijo y aseguró que esta decisión significa que “no vamos a tener un desvío presupuestal en 2027” debido a los efectos que se esperan de la implementación de nuevos impuestos.

Sin embargo, la consultora CPA Ferrere –de la que Oddone fue socio– identificó algunos riesgos del Diálogo Social como el “deterioro de la calificación crediticia” de Uruguay. “Me dediqué 30 años a hacer eso. Una cosa es opinar y otra gobernar”, apuntó Oddone y agregó que observa los comentarios de la consultora como “bienvenidos”.

Respecto a los efectos negativos del Diálogo Social que han señalado diversos economistas, Oddone dijo que “los mercados están tranquilos porque no terminaron de internalizar lo que hay, son simplemente promesas y por ahora estamos súper vigilantes de no generar falsas expectativas”.

Expectativas empresariales

La última edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales de Exante, realizada en abril –y divulgada el pasado martes–, volvió a "recoger un deterioro del clima de expectativas, particularmente en lo relativo a las perspectivas económicas y la gestión del gobierno", de acuerdo con lo que indicó la consultora. “Se advierten juicios más desfavorables, en un entorno que se consolida como de bajo crecimiento y con varios desafíos para la actividad de las empresas", agregó.

Rodrigo Arim, Leonardo Loureiro y Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli.

“Es un tema que nos preocupa”, sostuvo Oddone y agregó que si quienes toman decisiones en la actividad comercial consideran que las expectativas se deterioran “es un problema para todos nosotros”.

Sin embargo, reconoció que existen problemas de escala internacional y doméstica que inciden a la hora de elaborar estas expectativas. “Creo que hay oportunidades del gobierno de comunicar mejor aspectos de coordinación de políticas públicas en frentes diferentes como son la política energética, laboral o económica”, dijo Oddone y consideró que para su cargo, “es un llamado de atención”.

Pero el discurso de Oddone tomó un giro cuando se refirió a la eterna discusión en el sector empresarial: el dólar y su precio (que consideran "bajo"). “Hay cosas que la comunidad empresarial tiene que empezar a internalizar y que todavía no internalizó”, dijo y agregó: “Que el valor del dólar siga siendo algo que se le reclama al gobierno, es un problema. Forma parte de un viejo país”, sostuvo.

Oddone defendió el camino que transita el Banco Central (BCU) hacia la desdolarización de la economía, lo que evitaría un descalce de la moneda para los empresarios. “Si seguimos razonando que el gobierno puede hacer algo con el valor del dólar, que está en condiciones de fijarlo y devolver competitividad, es que no estamos entendiendo bien lo que pasó los últimos seis o siete años en la economía uruguaya”, dijo.

El ministro sostuvo que existen resistencias por parte del empresariado para hablar de productividad. “¿Queremos hacer que los salarios sigan el nivel de productividad? Tenemos que tener información”, cuestionó Oddone y reconoció que las empresas suelen no divulgar datos para no exponerse ante los competidores y sindicatos.

“Hay cosas que los empresarios esperan que ocurra que no van a ocurrir y la política económica no se las va a dar”, sostuvo y agregó que algunas decisiones del gobierno en cuanto a la estrategia económica “generan incomodidad” y “sacan de la zona de confort” a algunos sectores. “Eso es algo que subyace. Si además el gobierno no transmite bien, el escenario internacional se vuelve más difuso y la economía crece de manera mediocre, es un caso perfecto (para generar incomodidad)”, dijo. “En la cabeza empresarial tenemos que generar una vuelta de tuerca de que estamos en transición”, dijo.