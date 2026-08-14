Manini Ríos cuestionó las "reacciones cargadas de hipocresía y cinismo" de la Coalición Republicana

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, rechazó las críticas que surgieron de integrantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, integrantes de la Coalición Republicana, por la decisión de garantizar sus votos para la aprobación de la Rendición de Cuentas tras haber alcanzado una serie de acuerdos para modificar el proyecto con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Manini Ríos reafirmó que su fuerza política no forma parte de Coalición Republicana y que hizo "exactamente" lo que había anunciado cuando el gobierno presentó el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento: que lo analizaría, que haría una serie de planteos sobre las mejoras que considerara necesarias y que aguardaría una respuesta, y que en caso de ser positiva votaría afirmativamente. El líder de Cabildo Abierto planteó su caso en contraposición a la actitud adoptada por blancos, colorados e independientes, que días después de ingresado el proyecto anunciaron en conferencia de prensa conjunta que no votarían en general, pero que si el proyecto avanzaba sí aprobarían algunos artículos.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Manini Ríos dijo que Orsi dio respuesta "en todos los puntos", lo que mostró "comprensión" y "flexibilización". Resaltó que en "un par de puntos" el gobierno accedió "completamente" a lo planteado por Cabildo Abierto y en otros casos solo "en parte", pero "como en toda negociación, no puede ser 100% como uno plantea".

En este contexto rechazó las críticas que surgieron desde filas blancas, coloradas e independientes. "Gracia o sorpresa me causa la actitud de algunos actores políticos de la coalición. Cabildo Abierto es un partido diferente, no integramos la coalición", sentenció.

"Me parece un poquito irrespetuoso criticar la decisión de un partido político que actúa con autonomía", señaló, y entonces deslizó cuestionamientos a dos críticas en particular, una esgrimida por el diputado colorado Felipe Schipani y otra por la excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, quien abandonó el partido.

Guido Manini Ríos en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé

Manini Ríos respondió a Schipani, a quien calificó de "legislador menor"

Schipani señaló que con esta decisión "Cabildo Abierto confirma que es el caballo de Troya del Parlamento Nacional", y Manini retrucó, sin mencionarlo: "Hay un legislador menor que habló de caballo de Troya. Caballo de Troya es cuando es algo interno, alguien de adentro que opera contra su organización, pero nosotros no estamos adentro, no somos parte de la Coalición Republicana, no le debemos ninguna obediencia. Tenemos nuestra visión y actuamos en consecuencia".

Quintana, en tanto, acusó de "traición a sus propias bases" a Cabildo Abierto. "Algún actor que no merece ni respuesta usó la palabra traición", respondió Manini. "¿Traición a quién? A la gente no somos nosotros los que la traicionamos, tal vez los traidores a la gente sean los que la pretenden dejar sin la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia con el incremento que está planteado, o sin agentes de policía que se quieren ingresar para mejorar la seguridad, o sin la baja del IVA para las cooperativas de vivienda".

Manini Ríos: "No tenemos nada que ver con la Coalición Republicana"

"No tenemos nada que ver con la Coalición Republicana. Estas reacciones están cargadas de hipocresía y cinismo", apuntó el excomandante en jefe del Ejército.

Manini Ríos cuestionó la actitud adoptada por sus exsocios coalicionistas respecto de la Rendición de Cuentas, quienes anunciaron "con bombos y platillos" que no votarían en general pero sí algunos artículos en particular: "¿Le están tomando el pelo a la gente? Si no votan en general, todo lo demás no existe. Si el lunes no hay voto, el martes no hay sesión. Pareciera como que esto es un juego de ver quién miente más para que la tribuna aplauda".