Diego Forlán mostró la interna del Complejo Celeste y un mensaje de unidad a pocos días de asumir en Uruguay

“Diego trae en el ADN la construcción del equipo a través de lo colectivo”, expresó Santiago Alfaro en diálogo con Ovación al ser consultado sobre el estilo de Forlán como entrenador y sobre qué se podía esperar de él al frente de la selección Sub 20. "Le da mucha importancia a hablar con el jugador, a que el diálogo se dé de manera natural, a charlar no solo de fútbol y a que de esa unión se genere ese ida y vuelta y ese compromiso entre las partes”, sumó.

“Si logra plantar esa semilla en el Complejo, va a ser un buen marco para que las cosas se den", subrayó y precisamente desde el Complejo Celeste se pronunció el propio entrenador en sus redes sociales con una imagen que mostró un mensaje de unidad y de mostrarse como en su casa.

El técnico de la Sub 20 posteó una imagen junto a Diego "Ruso" Pérez, su ayudante en el cuerpo técnico de la selección juvenil, pero también acompañado del utilero Edgardo Di Mayo, conocido por todos como Minguta, y María Casado, cocinera del Complejo Celeste.

La imagen, a su vez, Forlán la acompañó con un comentario formado con dos emojis: uno de una casa y otro de un corazón celeste, en una clara alusión al sentimiento de pertenencia en el recinto de entrenamiento de Uruguay.

"Desde el momento que me tocó volver, llegar al Complejo Celeste y ver a aquellas personas como María y Minguta que estaban desde 1999 cuando me tocó entrar a la selección, fue algo muy emocionante", había declarado Forlán en la conferencia de prensa. "Hay mucha gente nueva, muy buenos profesionales, pero ese ambiente y cómo me hicieron sentir de que volví a mi casa, es un privilegio", añadió.