De los jugadores que Diego Forlán dirigió y podrían estar en el radar de la Celeste a los que buscan revancha

"Pensar más allá de marzo, es difícil", afirmó de forma tajante Diego Forlán al ser consultado sobre la chance de que luego de finalizar su interinato en la selección mayor de Uruguay se mantenga en el cargo. "Si se llegan a dar ocho partidos (amistosos de fecha FIFA) es algo espectacular, están las elecciones también (en marzo) y hay muchas cosas que no dependen de uno", agregó en la conferencia de prensa que significó su presentación como entrenador de la Sub 20.

De todas maneras, los primeros días de setiembre implicarán la presentación oficial de su primera lista de reservados como técnico de la Celeste y es una incógnita conocer qué nombres contendrá, más allá de la posibilidad de que mantenga una base de la nómina que viene de jugar la última Copa del Mundo.

Claro está que en sus experiencias como entrenador —que fueron en Peñarol y Atenas de San Carlos— Cachavacha estuvo en contacto con varios futbolistas que estuvieron, están y hasta podrían estar en la Celeste.

Entre los jugadores que Forlán ya tuvo bajo sus órdenes en el Carbonero, se encuentran dos que son habituales en la Celeste como Joaquín Piquerez y Facundo Pellistri, quienes de hecho formaron parte de la nómina de la Copa del Mundo disputada en Canadá, México y Estados Unidos.

Diego Forlán como técnico de Peñarol junto a Facundo Pellistri. Foto: Archivo El País.

Giovanni González —hoy en River Plate de Argentina— cambió de aires buscando una mayor notoriedad y también fue dirigido por Forlán en el Mirasol y lo propio Facundo Torres —en Austin de MLS— que dijo presente con varios entrenadores de la Celeste, más allá de no conseguir asentarse en el plantel principal.

Otro dirigido por Diego Forlán que en su momento sonó como una posibilidad para integrar la lista de Uruguay —sobre todo por buenas actuaciones en Belgrano de Córdoba con el que fue campeón en Argentina— es Thiago Cardozo que vive un presente interesante en el equipo cordobés.

De hecho en las últimas horas, en diálogo con el programa FixFútbol (FixTV) se pronunció sobre la chance de ser seleccionado y afirmó: "El jugador todo el tiempo se ilusiona, no sé qué más hay, va por encima de lo económico. Me ilusiona, pero medir eso también es subjetivo y puede invitar a que muchos den diferentes opiniones".

Thiago Cardozo con la copa del Apertura argentino. Foto: AFP.

Los que llevan la ilusión de vestir la Celeste

Un nuevo ciclo siempre renueva la ilusión y para los jugadores es lo mismo pensando en tener sus primeras posibilidades en selección mayor o incluso retornar luego de oportunidades que se no se concretaron de forma certera. Dos delanteros que tuvieron su pasaje en la Celeste y casualmente retornaron en este mercado a Sudamérica son Luciano Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez.

El campeón del mundo con la Sub 20 abandonó el fútbol árabe para jugar en Cruzeiro y también estar un poco más cerca de la selección pensando en una revancha y lo propio el atacante surgido en Peñarol —que llegó a marcar con la camiseta de Uruguay— que abandonó Europa para recalar en Talleres de Córdoba en Argentina.

GERARDO PEREZ PALADiNO

Al igual que Luciano Rodríguez, hay otra gran cantidad de futbolistas de la camada de la Sub 20 que con presentes interesantes podrían ilusionarse con estar un poco más cerca y ahí los que llaman la atención son Sebastián Boselli, Facundo González y Alan Matturro, con presencia en Europa y minutos en sus respectivos equipos.

Quienes también tuvieron ciertos pasajes, pero no pudieron afianzarse más allá de mantener la ilusión intacta son Santiago Mouriño —zaguero o lateral del Villarreal— y el propio Miguel Merentiel que con la camiseta de Boca Juniors ha mostrado despliegues en ataque interesantes, más allá del gol. Facundo Bernal, recién llegado a Betis, puede ser otra opción y forma parte de la generación campeona del mundo en 2013, aunque una lesión de ligamentos cruzados lo marginó tanto del Sudamericano como del Mundial.