B’nai B’rith criticó la programación del documental "La Gran Palestina" en la FIC y pidió investigación

La organización B’nai B’rith Uruguay publicó este jueves un comunicado en el que expresó "preocupación" por la programación de la proyección del documental “La Gran Palestina”, una producción mexicana realizada en colaboración con el grupo terrorista Hamás, dentro de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar). La actividad fue cancelada el pasado miércoles tras críticas de dirigentes de la oposición.

"Que un espacio universitario público haya podido convertirse en sede de esa actividad no es un detalle menor", manifestaron desde la organización. En ese sentido, consideraron que "ningún marco de autonomía académica ampara la apología del terrorismo".

"Hamás es responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023. No hay 'resistencia' que legitime eso, ni espacio institucional que deba prestarse a su propaganda", añadieron.

El ataque de Hamas de aquel 7 de octubre dejó 1.200 personas muertas en Israel. No se daba una matanza de judíos así desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo, además, más de 1.500 denuncias por violencia sexual, y 132 personas fueron secuestradas.

La organización valoró positivamente que la actividad no se haya realizado "gracias a quienes actuaron a tiempo para impedirlo". Algunos de los dirigentes que se manifestaron en contra de la realización de la proyección fueron el senador nacionalista Sebastián Da Silva y los legisladores colorados Felipe Schipani y Gabriel Gurméndez.

"Esperamos que la Udelar revise los mecanismos que permiten que hechos así lleguen a instalarse en su agenda, e investigue cómo ocurrió esto", concluyeron.

B’nai B’rith Uruguay expresa su preocupación por el solo hecho de que, dentro de las instalaciones de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR haya llegado a programarse “La Gran Palestina”, película realizada en colaboración declarada con Hamás. Que un espacio… — B'nai B'rith Uruguay (@BnaiBrithUru) August 13, 2026

Universidad de la República. Foto Archivo El País.

El origen del documental "La Gran Palestina" y la respuesta del centro de estudiantes

El documental fue estrenado en 2025 y está dirigido por el mexicano Rafael Rangel, realizado “en colaboración con combatientes de la resistencia (Hamás)”.

Durante sus dos horas, abarca lo ocurrido con miles de refugiados en el período entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025 en la franja de Gaza, luego de un anuncio de cese al fuego con el gobierno de Israel, que al poco tiempo se revirtió.

La actividad en la FIC estaba organizada por Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico), el gremio de la facultad perteneciente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Sin embargo, tras la cancelación, el Ceico publicó un mensaje en redes sociales en el que señalaron que el póster del documental fue "realizado y difundido sin su conocimiento".

Afiche de la proyección del documental "La Gran Palestina".

“No estábamos informados sobre las características de la realización difundidas en un flyer que circuló por redes sociales. Dicho flyer no es de nuestra autoría, fue realizado y difundido sin nuestro conocimiento. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir mejorando para que no vuelva a suceder una situación así, informándonos mejor para futuras proyecciones”, dice el texto del Ceico.

En ese sentido, remarcan que su intención “nunca fue generar un conflicto, sino la de reunirse como siempre a ver filmes y dialogar sobre ellos”.

“Continuaremos con el compromiso de apoyar la causa del pueblo palestino y su derecho a existir”, agregan.