Gremio estudiantil dijo que póster de documental sobre Gaza fue “realizado y difundido sin su conocimiento”

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) iba a proyectar este miércoles el documental “La Gran Palestina”, una producción mexicana realizada en colaboración con el grupo terrorista Hamás. Sin embargo, tras fuertes críticas de dirigentes de la oposición, la actividad fue suspendida.

La proyección fue organizada por Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico), el gremio de la facultad perteneciente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que luego de la cancelación, publicó un comunicado en redes sociales.

“No estábamos informados sobre las características de la realización difundidas en un flyer que circuló por redes sociales. Dicho flyer no es de nuestra autoría, fue realizado y difundido sin nuestro conocimiento. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir mejorando para que no vuelva a suceder una situación así, informándonos mejor para futuras proyecciones”, dice el texto del Ceico.

En ese sentido, remarcan que su intención “nunca fue generar un conflicto, sino la de reunirse como siempre a ver filmes y dialogar sobre ellos”.

“Continuaremos con el compromiso de apoyar la causa del pueblo palestino y su derecho a existir”, agregan.

Según dijeron fuentes de la facultad a El País, la organización del evento, así como su propia suspensión, corrió por cuenta del mismo Ceico. Asimismo, la FEUU sostuvo que tampoco estuvo involucrada en esta actividad. El País intentó comunicarse con integrantes del Ceico, pero no obtuvo respuesta.

El documental fue estrenado en 2025 y está dirigido por el mexicano Rafael Rangel, realizado “en colaboración con combatientes de la resistencia (Hamás)”. Durante sus dos horas, el film se propone abarcar lo ocurrido con miles de refugiados en el período entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025 en la franja de Gaza, luego de un anuncio de cese al fuego con el gobierno de Israel, que al poco tiempo se revirtió.

Varios legisladores de la oposición salieron al cruce de la actividad, calificandola de “propaganda terrorista”, y también se manifestaron cuando esta fue cancelada.

De hecho, según supo El País, algunos fueron avisados de esto a través de un mensaje de la Embajada de Israel, agradeciendo por haberse manifestado en contra. Ante la consulta de El País, desde la sede diplomática declinaron realizar declaraciones al respecto.

Afiche de la proyección del documental "La Gran Palestina".

Críticas

“Lo que faltaba. En la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar se exhibirá La Gran Palestina, una película de propaganda del grupo terrorista Hamás. El 9 de septiembre el rector está convocado a la Comisión de Educación de Diputados por otros hechos de carácter antisemitas. Le vamos a pedir explicaciones. Esto supera todos los límites”, escribió el diputado colorado Felipe Schipani en X antes de que se confirmara la suspensión del evento.

El legislador, además, envió una carta al decano de la facultad, Federico Beltramelli, para solicitar la que proyección no se llevara a cabo en el entendido que “la universidad pública no puede ser espacio para la propaganda de un grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel”.

El ataque de Hamás de aquel 7 de octubre dejó 1.200 personas muertas en Israel. No se daba una matanza de judíos así desde la II Guerra Mundial. Hubo, además, más de 1.500 denuncias por violencia sexual, y 132 personas fueron secuestradas.

Otros dirigentes como el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, y el senador blanco Sebastián Da Silva apuntaron contra la universidad por el evento. “Hemos caído tan bajo que la Udelar promueve el terrorismo. Es el Uruguay de la izquierda. No el mío”, dijo el nacionalista.

Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado, aseguró que la iniciativa “transgrede todo límite” y “se está usando a la universidad pública como plataforma de propaganda de un organización terrorista, sin disimulo ni recato”.

“Esto no es libertad de cátedra ni autonomía educativa, ni laicidad, esto ni siquiera es por Palestina o los palestinos”, agregó.

Polémica en Argentina

El mes pasado, este mismo documental causó polémica en Argentina, por circunstancias muy similares. La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario convocó a una proyección de “La Gran Palestina” para el 1° de julio.

“Basado en su cine ‘vivencial’, el director Rafael Rangel retomó el terrible genocidio-exterminio en Gaza para develar imágenes de la crueldad humana contra esa nación devastada de manera despiadada por Israel, pero con testimonios de personas al interior de Gaza, quienes dan cuenta de esos terribles momentos con el dolor y la desesperanza rondando sus vidas”, decía la convocatoria que publicó la universidad rosarina.

En este caso, la proyección del documental llegó a realizarse, pero se ganó duras críticas del gobierno, incluido del presidente Javier Milei, que lo acusó de “propaganda terrorista”. Además, dijo que el rector, Franco Bartolacci, debía “una explicación para semejante aberración en una universidad pública”.

Incluso, la administración del libertario cursó una intimación a la institución, advirtiendo sobre posibles sanciones. Tras esto, la universidad pidió disculpas a la comunidad judía y aseguró que la actividad no tenía autorización ni aval institucional.