Yamandú Orsi continúa entre "los seis peores" dentro de ranking de presidentes de Latinoamérica

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se mantiene desde el pasado mes de julio entre los seis mandatarios con peor imagen pública de Latinoamérica, según la última medición difundida por la consultora argentina CB para agosto de 2026.

En la última medición Orsi continúa figurando en el 13° puesto del ranking, aunque, a diferencia del reporte anterior, esta vez muestra una variación mensual positiva del 37,4%. Por debajo, en el puesto 14°, le sigue el copresidente autoritario de Nicaragua, Daniel Ortega.

¿Quién es el presidente mejor valorado de la región?

Para este mes de agosto, el informe de CB dice que el presidente mejor valorado por los ciudadanos de su respectivo país es Nayib Bukele, de El Salvador, quien sigue encabezando la lista en perspectiva favorable con el 68,7% de imagen positiva.

Claudia Sheinbaum, de México, se mantuvo nuevamente en el segundo podio con 66,5% a favor y con mejor imagen respecto a julio. El tercer podio es para la recién electa Keiko Fujimori, con 55% de aprobación.

La mandataria de México y su homólogo de El Salvador superan el 60% de aprobación. Foto: intervención El País.

El también recién electo Abelardo de la Espriella, de Colombia; Lula da Silva, de Brasil; y Rodrigo Paz, de Bolivia, completan "los seis mejores", los últimos dos con mejoras respecto a julio.

Entre los "regulares" están José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; y Santiago Peña, de Paraguay. El último solía estar entre los mejores valorados en el ranking del mes pasado, cayendo seis lugares hasta el puesto 10°.

Orsi es el mejor valorado entre los seis peores. Luego de Ortega le sigue Javier Milei, de Argentina; José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala y, con la peor aprobación de Latinoamérica, Delcy Rodríguez, interina de Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: EFE

“En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +4,3 puntos porcentuales. En contraste, Laura Fernández de Costa Rica presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de −5,7 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado. ", añade el informe.

Cuál es la valoración de Orsi según CB Global Data

Según este informe realizado entre el 5 y el 10 de julio con 3.835 encuestados, Orsi tiene 20,4% de imagen "muy buena"; 17,1% "buena"; 20,1% "mala" y 38,2% "muy mala". Un 4,2% no sabe o no contesta.

La mayor variación mensual entre las respuestas de los uruguayos se dio en la categoría de valoración “muy mala”, en tanto el mes pasado la medición fue de 36,4.