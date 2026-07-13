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El País Información Política

Ranking de presidentes en Latinoamérica: Yamandú Orsi pasó a estar entre "los seis peores"

El mandatario uruguayo perdió un punto porcentual en la encuesta de la consultora CB respecto de la medición anterior de junio y cayó del 12° al 13° lugar. Por debajo de él aparece Javier Milei.

El País
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13/07/2026, 12:14
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El presidente Yamandú Orsi.
Yamandú Orsi, presidente de la República.
Foto: Ignacio Sánchez/El País

El presidente de la República, Yamandú Orsi, cayó un puesto en el ranking de presidentes de la consultora argentina CB y pasó del 12° al 13° lugar entre junio y julio, tras perder un punto porcentual de aprobación. Así entró en la categoría de "los seis peores" en evaluación, y por debajo de él aparece el mandatario argentino, Javier Milei.

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Quién lidera el ranking de presidentes de Latinoamérica

El informe de CB dice que "los tres presidentes mejor valorados en el ranking de julio por sus ciudadanos" son Nayib Bukele, de El Salvador, quien encabeza este mes con el 67,4% de imagen positiva y 28,3 de imagen negativa; Claudia Sheinbaum, de México, con 65,1% a favor y 30,2% en contra; y Laura Fernández, de Costa Rica, con 55,5% y 38,2 respectivamente. De todas formas, los tres perdieron un margen de imagen positiva respecto del estudio anterior. Santiago Peña, de Paraguay; Lula da Silva, de Brasil; y Rodrigo Paz, de Bolivia, completan "los seis mejores".

Nayib Bukele
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Foto: EFE

Entre los "regulares" están Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Gustavo Petro, de Colombia.

En 13° posición está Orsi, quien 37,4% de imagen positiva y 57,5% de imagen negativa. Además, perdió 1,4 puntos porcentuales de positiva con respecto al mes anterior. Por debajo está Milei, con 36,8% y 61,3%. Más abajo aparecen José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; José Balcázar, de Perú; y Delcy Rodríguez, de Venezuela.

"El presidente que registra el mayor crecimiento es José María Balcázar de Perú, con una suba de 4,8 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez de Venezuela presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de 6,8 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado", añade el informe.

PresidentePorcentaje de imagen positiva
Nayib Bukele67,4
Claudia Sheinbaum65,1
Laura Fernández55,5
Santiago Peña51,2
Lula Da Silva50,6
Rodrigo Paz49,1
Luis Abinader48,7
Nasry Asfura45,3
José Antonio Kast44,6
Daniel Noboa41
Daniel Ortega40,2
Gustavo Petro39,4%
Yamandú Orsi37,4%
Javier Milei36,8%
José Raúl Mulino34,2%
Bernardo Arévalo30,8%
José Balcázar23%
Delcy Rodríguez22,7%

Cuál es la valoración de Orsi según CB Global Data

Orsi, según este informe realizado entre el 3 y el 8 de julio, tiene 20,4% de imagen "muy buena", 17% "buena", 21,1% "mala" y 36,4% "muy mala". Un 5,1% no sabe o no contesta.

Valoración de Orsi en el informe de CB en julio de 2026.
Valoración de Orsi en el informe de CB en julio de 2026.
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