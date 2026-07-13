Ranking de presidentes en Latinoamérica: Yamandú Orsi pasó a estar entre "los seis peores"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, cayó un puesto en el ranking de presidentes de la consultora argentina CB y pasó del 12° al 13° lugar entre junio y julio, tras perder un punto porcentual de aprobación. Así entró en la categoría de "los seis peores" en evaluación, y por debajo de él aparece el mandatario argentino, Javier Milei.

Quién lidera el ranking de presidentes de Latinoamérica

El informe de CB dice que "los tres presidentes mejor valorados en el ranking de julio por sus ciudadanos" son Nayib Bukele, de El Salvador, quien encabeza este mes con el 67,4% de imagen positiva y 28,3 de imagen negativa; Claudia Sheinbaum, de México, con 65,1% a favor y 30,2% en contra; y Laura Fernández, de Costa Rica, con 55,5% y 38,2 respectivamente. De todas formas, los tres perdieron un margen de imagen positiva respecto del estudio anterior. Santiago Peña, de Paraguay; Lula da Silva, de Brasil; y Rodrigo Paz, de Bolivia, completan "los seis mejores".

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

Entre los "regulares" están Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Gustavo Petro, de Colombia.

En 13° posición está Orsi, quien 37,4% de imagen positiva y 57,5% de imagen negativa. Además, perdió 1,4 puntos porcentuales de positiva con respecto al mes anterior. Por debajo está Milei, con 36,8% y 61,3%. Más abajo aparecen José Raúl Mulino, de Panamá; Bernardo Arévalo, de Guatemala; José Balcázar, de Perú; y Delcy Rodríguez, de Venezuela.

"El presidente que registra el mayor crecimiento es José María Balcázar de Perú, con una suba de 4,8 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez de Venezuela presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de 6,8 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado", añade el informe.

Presidente Porcentaje de imagen positiva Nayib Bukele 67,4 Claudia Sheinbaum 65,1 Laura Fernández 55,5 Santiago Peña 51,2 Lula Da Silva 50,6 Rodrigo Paz 49,1 Luis Abinader 48,7 Nasry Asfura 45,3 José Antonio Kast 44,6 Daniel Noboa 41 Daniel Ortega 40,2 Gustavo Petro 39,4% Yamandú Orsi 37,4% Javier Milei 36,8% José Raúl Mulino 34,2% Bernardo Arévalo 30,8% José Balcázar 23% Delcy Rodríguez 22,7%

Cuál es la valoración de Orsi según CB Global Data

Orsi, según este informe realizado entre el 3 y el 8 de julio, tiene 20,4% de imagen "muy buena", 17% "buena", 21,1% "mala" y 36,4% "muy mala". Un 5,1% no sabe o no contesta.