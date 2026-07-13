Oddone dice que "es poco serio" el argumento de Ojeda para rechazar la Rendición de Cuentas

El ministro Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, mantiene la puerta abierta para la aprobación de la Rendición de Cuentas pese a que gran parte de la oposición nucleada en la Coalición Republicana —partidos Nacional, Colorado e Independiente— ya manifestó que la rechazará a nivel general, y por tanto el Frente Amplio debe conseguir los dos votos de Cabildo Abierto. Además, cuestionó el argumento usado por algunos legisladores para manifestar críticas al proyecto del gobierno.

En primer lugar, Oddone dijo que aún hay tiempo para negociar con la Coalición Republicana. Apuntó que "en estas semanas de trabajo en la Cámara de Diputados" se podrían "establecer condiciones de negociación que eventualmente cambien la decisión" de blancos, colorados e independientes. "El gobierno tiene toda la voluntad de sacar adelante la Rendición de Cuentas con el máximo apoyo posible", expresó, aunque consideró que "todavía hay votos potenciales en los miembros de Cabildo Abierto".

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Oddone explicó que una de las principales novedades que introduce el proyecto, que es la unificación de los programas de transferencias monetarias a hogares pobres con niños con un aumento en los montos para reducir la pobreza infantil, se podría lograr con una "ley alternativa" pero sería todavía "más trabajoso".

"Es un consenso de la sociedad que Uruguay debe gastar más y mejor en atender la pobreza infantil, entonces el gobierno va a seguir recorriendo todos los caminos que sean necesarios", mencionó. En esta línea, cuestionó el "pronunciamiento tan apresurado" de la oposición, horas después de que el ministro compareciera para rendir cuentas de las cifras de 2025 y presentar los principales lineamientos del proyecto. Criticó que se hiciera, además, con una "puesta en escena comunicacionalmente tan potente". "Algo pasó en esas 48 horas o algo no me dijeron a mí cuando estuve presente", lamentó Oddone, y consideró que "a la población no le agrada" lo que sucedió.

Bancada de la coalición. Foto: Darwin Borrelli.

Además mencionó dos elementos deslizados por Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, quien indicó que el gobierno no aprobó el examen en cuanto a los balances económicos y debe "volver en febrero", y que la unificación de las transferencias monetarias para hogares pobres con niños puede hacerse con una ley separada. Para Oddone, "no es un buen argumento" que el cambio se pueda "hacer pero otro camino" porque sería "frustrante para el país" volver a debatir en los próximos meses un tema que ya estará en discusión en esta Rendición de Cuentas. En cuanto al "vengan a febrero", dijo Oddone, "es poco serio".

"No debemos las personas que estamos a cargo de las políticas públicas manejarnos de esa manera; eso para un asado o para una conversación risueña entre amigos puede ser. El uruguayo no está acostumbrado a eso, tiene más que ver con cosas que aparecen en otros lados", lanzó.

El ministro apuntó que "al final del día" entre los equipos económicos que han pasado en los últimos gobiernos por el Poder Ejecutivo no hay "discrepancias tan sustantivas" como para no votar una Rendición de Cuentas. Recordó que la última vez que no se aprobó fue en 2003, con una situación económica sin "punto de contacto" con la actualidad. No aprobar una Rendición de Cuentas, para Oddone, solo es posible en "situaciones excepcionalísimas, y esta no es una". "Yo hacía 15 días había sido interpelado y ese día no salió ninguna moción de censura", mencionó en referencia a que la oposición no cuestiona tanto su gestión.

Foto: Leonardo Maine.

Por qué las transferencias monetarias casi no requerirían contraprestaciones

Oddone fue consultado sobre uno de los puntos más controversiales del plan de unificación de transferencias: el casi nulo requerimiento de contraprestaciones como asistir a la escuela o ir al médico. El proyecto establece que solo un porcentaje de la transferencia se retirará si se confirma que la familia no lleva al niño a clase o al hospital. El ministro respondió que se están unificando programas asistenciales y algunos de ellos ya no incluían contraprestaciones: "Hay hogares en el extremo de la cola de peor distribución del ingreso, que tienen el arreglo familiar más complejo, que les impide cumplir con condiciones básicas como incluso que el niño asista a la escuela. Si tú ponés una condicionalidad te quedás con la conciencia tranquila pero estás específicamente dejando afuera al extremo más vulnerable porque no tiene las herramientas básicas como para moverse".

De todas formas, el titular de Economía reconoció que esta "es una materia controversial" sobre la que se podría "discutir" o incluso "negociar" con la oposición, pero "va en la dirección correcta de ayudar a reducir la pobreza".

Con respecto a la situación económica general, Oddone aseguró que "no hay ni luces rojas ni luces amarillas, lo que hay es insatisfacción" en el equipo económico porque aún no se consiguen los resultados deseados. "En 2025 tuvimos el récord de exportaciones; la menor inflación en 20 años; ingreso de los hogares récord con aumento de empleo en 26.000 puestos de trabajo con aumento de salario real, lo que demuestra que se puede crear trabajo con aumento del salario real; creación neta de empresas en 3.000; leve reducción de la pobreza, especialmente infantil. Los indicadores no son malos, no obstante no estamos satisfechos porque el crecimiento está por debajo de lo necesario para poder sostener esto en el mediano plazo", expresó Oddone, quien sugirió "combinar mejor los esfuerzos con las señales para que los inversores tomen decisiones".

"El escenario no es sencillo pero no es dramático", apuntó, y deslizó que hubo "acciones que el gobierno uruguayo no ha comunicado suficientemente bien" y generaron "dudas", mientras que "la discusión" del impuesto al 1% más rico de la población "no contribuye a despejar la incertidumbre tributaria" y provoca que los empresarios prefieran esperar antes de invertir.