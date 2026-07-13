Katoen Natie y el sindicato firman una tregua laboral y abren un ámbito de negociación intensivo en el MTSS

La empresa Katoen Natie –principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de TCP-Nelsury —que forma parte del Sindicato Único Portuario (Supra)— fueron recibidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en una reunión tripartita en la que resolvieron levantar las medidas sindicales mientras se desarrolle el nuevo ámbito de negociación hasta el 22 de julio. "Las partes asumen un compromiso de no innovar, evitando aquellas cuestiones que puedan afectar negativamente el marco de las relaciones laborales o el proceso de negociación", indica el acta firmada por las partes a la que accedió El País.

Las partes acordaron instalar un nuevo ámbito de negociación tripartito que se desarrollará "con mayor intensidad a la que tuvo previamente". El objetivo de los encuentros es abordar todos los temas de discusión que hasta ahora se centraron en el pago de jornales y salarios. Según el documento suscrito por TCP y el sindicato, los puntos acordados se presentarán por escrito y en forma previa a la reunión que tiene previsto realizarse el próximo miércoles 15 de agosto para dialogar los temas abordados hasta el 22 de julio.

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

"El Supra consulta a la empresa qué implica No Innovar respecto de algunas tareas que realizaban cuando estaba vigente el convenio colectivo anterior. La empresa manifestó que las tareas deben ser realizadas por alguien. En este sentido, le propone a Supra defina si realizará o no las tareas que en el convenio estaban reguladas en las cláusulas", indicó el acta.

Por otra parte, la empresa y el sindicato se presentaron ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado la semana pasada en la que expusieron sus posturas respecto al conflicto. La empresa presentó documentos con datos sobre los sueldos percibidos en TCP y un acta en la que manifestó que, "Puede interpretarse que TCP puede estar siendo usada para otros fines, por ejemplo, presionando al sector en esa negociación nacional que está muy próxima” y agregó: “Parece ser que al sindicato no le conviene que TCP funcione bien”.