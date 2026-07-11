Conflicto portuario: Katoen Natie tildó de "abusiva" la postura del gremio y el sindicato acusó a la empresa de manipulación

La empresa Katoen Natie –principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario (Supra) comparecieron ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. La empresa compartió en su cuenta de X una serie de documentos presentados en el Parlamento para explicar uno de los temas centrales del conflicto: el pago de jornales y salarios.

El último convenio entre las partes —vencido en octubre de 2025 y prorrogado hasta mayo de este año— estipulaba una escala de jornales asegurados para su plantilla en función de la antigüedad y las horas trabajadas el año anterior. De acuerdo con lo que dijo la empresa, el mínimo asegurado era de 13 jornales, aunque había trabajadores que llegaban a un máximo de 26, con franjas intermedias.

El secretario del Supra y presidente del sindicato de TCP-Nelsury, Álvaro Reinaldo, dijo ante el Parlamento que el gremio aguarda una propuesta formal por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para continuar con las negociaciones. Sin embargo, Katoen Natie sostuvo que las partes presentarán propuestas el próximo lunes. “Nosotros ya estamos trabajando en una propuesta. ¿Qué esperamos? Lo mismo”, dijo la asesora de la empresa, Lourdes Denis y agregó: “Nosotros queremos creer que no va a haber medidas y que el lunes vamos a poder hacer un intercambio sano”.

“Hay elementos sin sentido común que a mi me alertan de que acá hay otras cosas en juego que son todas nefastas y/o extorsivas y/o paralelas a esto”, dijo Denis y alertó al gobierno sobre la “falta de sentido común”.

Sindicato

Reinaldo recordó una serie de conflictos sindicales desatados en el puerto desde 2013 y señaló: “La metodología de la empresa es no negociar de forma amistosa; se genera un conflicto, una olla de presión y cuando está a punto de reventar o revienta, ahí aparecen las mágicas soluciones y terminamos acordando”, ante el Parlamento, según indica la versión taquigráfica de la sesión.

“La empresa está pidiendo paz laboral pero, paradójicamente, en el convenio pusieron una cláusula para que no haya cláusula de paz a partir del 26 de abril del 2026”, dijo Reinaldo y agregó: “Creo que todos son conscientes de que la empresa también tiene su forma de manipular”. El País se intentó comunicar con el dirigente pero no obtuvo respuesta.

Sede del Supra. Foto: Estefanía Leal.

Sin embargo, el conflicto escaló a un nuevo escenario con cruces sobre el abastecimiento de agua potable en la terminal; acción a la que se compromete la empresa con todos los buques de la terminal. Según TCP, la decisión del gremio “ha condicionado el restablecimiento de proveer agua potable a que la empresa acceda a las compensaciones económicas reclamadas para acceder a la negociación del convenio”.

Reinaldo relató ante el Parlamento que esta semana TCP abasteció de agua potable a los buques mediante los servicios de una empresa tercerizada. “Este tipo de actuaciones son las que nosotros vemos como provocaciones, que no generan un clima adecuado para poder sentarse a negociar la paz laboral”, dijo y desmintió los pedidos de solicitud de partidas económicas por $ 50.000 por parte del sindicato mientras se desarrollen las negociaciones.

Sin embargo, más adelante aclaró que las partidas sí fueron solicitadas como parte de mantener el convenio vigente y negociar. “Esto nos iba a permitir tener un convenio vigente, trabajar de forma normal y tener, por lo menos, un plazo de 30 días, que era lo que podíamos abordar y, si era necesario, extenderlo. Esto fue rechazado”, dijo.

“Este es un convenio bipartito entre los trabajadores de TCP y la multinacional Katoen Natie. Hace muy poco salió el balance 2025 de la empresa, que es público, de US$ 67 millones y también hay otros balances, que no son públicos, de Nelsury y Seaport Terminals, y si sumamos los tres balances ya se estarían pasando los US$ 100 millones”, señaló Reinado.

Empresa

Una delegación de Katoen Natie compuesta por el gerente general, Wouter Van Melkebeek; el gerente de operaciones, Carlos Muñoa y distintos asesores de la empresa expuso una cronología y una serie de documentos presentados en las reuniones tripartitas. “Cada vez, el sindicato nos pidió avances, cambió su discurso y luego radicalizaron sus planteos”, indicaron a la comisión en un documento escrito.

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

“Si bien TCP fue paciente y proactivo -consciente de la importancia de la operatividad del puerto- se vio vulnerada en su derecho a la negociación colectiva”, indicó la empresa en la declaración y calificó como “abusiva” la actitud del gremio de negociar en función del otorgamiento de la partida de $ 50.000 para 554 empleados o 25 jornales asegurados para todos.

En el documento presentado, Katoen Natie expuso: “Puede interpretarse que TCP puede estar siendo usada para otros fines, por ejemplo, presionando al sector en esa negociación nacional que está muy próxima” y agregó: “Parece ser que al sindicato no le conviene que TCP funcione bien”.

Por otro lado, la empresa planteó los pilares fundamentales de su postura y señaló que el sindicato “impidió el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de buena fe de la empresa” y “tuvo un grave comportamiento”. La empresa agregó que el gremio se negó a analizar la última propuesta presentada en junio y como resultado, aplicaron medidas sindicales de fuerza. “Sería un pésimo precedente para el Uruguay permitir estos actos que pretenden forzar a las partes, dejando a todos rehenes de la situación”, agregó.

Por su parte, la asesora de la empresa, aseguró que las reuniones que se concretaron en el MTSS contaron con varios participantes del sindicato que se turnaban para mantener el diálogo con la empresa y el gobierno, lo que tornaba difícil una negociación fluida.