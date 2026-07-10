BPS definió la fecha en la que comenzará a pagar las jubilaciones que tienen un aumento del 2,5 % previsto

Los beneficiarios del Banco de Previsión Social (BPS) ya pueden conocer la fecha en la que se comenzará a pagar el aumento de 2,5 % en las jubilaciones y pensiones mínimas.

El aumento se confirmó la semana pasada, luego de una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). Ahí se determinó que las jubilaciones mínimas pasaran del 1 % previamente anunciado al 2,5 %.

Este beneficio alcanzará a quienes perciben la pasividad mínima como único ingreso en el BPS y en las cajas Militar y Policial. Según la presidenta de BPS, Jimena Pardo, la cantidad de jubilados y pensionistas beneficiados será de unos 115.000.

Además, la jerarca detalló que, con este aumento confirmado, las jubilaciones y pensiones mínimas serán de $ 21.887, agregando que el incremento en las partidas no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro.

Fecha de cobro de jubilaciones y pensiones con los aumentos previstos

La presidenta de BPS detalló que el aumento de las pasividades mínimas se comenzará a reflejar a partir de los cobros de agosto de 2026.

Según la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026, para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el 4 de agosto y 19 de agosto de 2026. No obstante, BPS le aclaró a El País que estas fechas pueden estar sujetas a cambios.

Pago de una prestación de BPS en billetes de pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.