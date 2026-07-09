BPS aclaró qué montos percibirán los hogares bajo la asignación familiar ampliada que se proyecta para 2027

La presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, explicó en detalle cómo se llevaría a cabo la nueva asignación familiar ampliada que el proyecto de Rendición de Cuentas prevé implementar a partir de 2027. La jerarca ofreció una entrevista al programa 8AM, en Canal 4, en la que dio a conocer los pormenores acerca de los montos que pasarán a cobrar los hogares por cada niño si se aprueba la ley.

La propuesta es unificar cuatro asignaciones familiares "que ahora van por puertas separadas" y actualmente alcanzan a alrededor de 460.000 beneficiarios, explicó Pardo, y crear lo que se denomina "asignación familiar ampliada" cuyas prestaciones se dividen en tres franjas de ingresos.

La unificación de los beneficios busca simplificar el proceso para los beneficiarios y reducir ineficiencias en el Estado, señaló la presidenta de BPS. Actualmente, cada hogar se tiene que presentar a través de vías distintas para reclamar y cobrar los beneficios, mientras que el gobierno tiene que evaluar a las mismas familias varias veces, lo que genera demoras.

Según confirmó Pardo, los beneficios de BPS que se unificarían bajo la nueva ley son:



Asignación familiar de empleados privados , establecida por la ley Nº 15.084.

, establecida por la ley Nº 15.084. Plan de Equidad , una prestación mensual en dinero que otorga BPS a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

, una prestación mensual en dinero que otorga BPS a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tarjeta Uruguay Social , que asiste a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad.

, que asiste a los hogares que tienen mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad. Bono Crianza, creado para reforzar la Tarjeta Uruguay Social.

A partir de enero de 2027, los beneficios pasarían a estar unificados y se implementaría el ingreso progresivo de cada menor al nuevo sistema por generación.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Los nacidos en los años 2025, 2026 y 2027, y mujeres embarazadas, serán los primeros en ingresar al nuevo sistema unificado. El resto permanece en el sistema actual, sin dejar de cobrar.

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios de la asignación familiar ampliada?

Los montos de los pagos de la asignación familiar ampliada se distribuirán en función de tres franjas de ingresos establecidas por el Estado para clasificar a los beneficiarios. Cada franja se determinará a través de una versión actualizada del Índice de Carencias Críticas (ICC), que se construye teniendo en cuenta variables como el ingreso del hogar, tipo de vivienda y acceso a servicios.

"El sistema nuevo considera montos potenciados para las franjas de cero a tres años y mujeres embarazadas, porque se entiende que es ahí donde hay que asegurar un piso mínimo de ingresos para potenciar el desarrollo de los gurises", indicó Pardo.

Los hogares ubicados en el 20 % de menores ingresos cobrarían unos $ 10.000 por beneficiario de entre cero y tres años. Para aquellos con ingresos dentro del 30 % al 40 % más bajo, la asignación sería de $ 6.600 por niño, mientras que para la franja superior —correspondiente al 50 % de ingresos en adelante— la partida rondaría los $ 3.300 por niño.

Billetes de mil pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En este contexto, la presidenta de BPS ilustró los cambios que se buscan implementar a través de un ejemplo concreto, que además explica por qué algunas personas pasarían a cobrar una prestación superior: "En una pareja que tiene un ingreso de $ 57.000, si la mujer está embarazada hoy y tiene un niño de dos años, que entraría la nuevo sistema, esta pareja hoy por asignación familiar cobra unos $ 4.000", explicó. "Sin embargo, con el sistema nuevo y el refuerzo que se da en la franja de cero a tres años, cobraría unos $ 13.600".

En cambio, si la misma pareja, con una madre embarazada, tiene un niño de cinco años en lugar de uno de dos, ese niño no entraría al sistema nuevo, por lo que pasaría a cobrar de los $ 4.000 pesos actuales a unos $ 8.600 en lugar de $ 13.600. Es decir, el beneficio reforzado por el embarazo se mantendría, pero, por el niño de cinco años que continuaría en el sistema que está hoy vigente, esa familia seguiría cobrando lo que cobra actualmente hasta que la generación del menor ingrese al nuevo sistema.