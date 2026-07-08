Préstamos sociales de BPS 2026: cómo solicitar el beneficio y cuáles son los requisitos actuales

El Banco de Previsión Social (BPS) brinda a jubilados y pensionistas una serie de prestaciones destinadas a aliviar la situación económica de quienes lo necesiten. Entre los beneficios disponibles para pasivos, varios pueden acceder a préstamos sociales de BPS, que se emiten a través de un pago en efectivo.

Los beneficiarios pueden cobrar hasta seis haberes mensuales nominales a través del organismo estatal, y el monto máximo que se puede cobrar es de $ 421.934.

¿Quiénes pueden acceder a préstamos de BPS en 2026?

Puede recibir un préstamo social de la entidad pública cualquier persona que esté bajo uno de los siguientes perfiles:



Jubilaciones por BPS.

Pensiones de sobrevivencia.

Pensiones graciables.

Pensión especial reparatoria Ley N.º 18.033.

Pensiones de vejez o invalidez.

Condiciones para préstamos de BPS

BPS explica en su página web que la cuota mensual que pagan los beneficiarios no puede ser más del 40 % del haber nominal.

Los préstamos, que pueden ser amortizados en 6, 12, 18, o 24 cuotas, se ofrecen bajo distintas tasas de interés:



6 cuotas: tasa de un 23.50 % efectiva anual sobre saldos

12 cuotas: tasa de un 26.50 % efectiva anual sobre saldos

18 cuotas: tasa de un 28.00 % efectiva anual sobre saldos

24 cuotas: tasa de un 28.00 % efectiva anual sobre saldos

Jubilado cobrando una prestación social. ARIS MESSINIS/AFP

Si un beneficiario pide un préstamo en el Banco República (BROU), tendrá que aguardar un mínimo de 60 días desde la fecha de solicitud del mismo y esperar a que la cuota se descuente en su recibo, para luego solicitar el préstamo de BPS.

Por otro lado, si la persona tiene un bloqueo de Contaduría General de la Nación, deberá esperar cuatro meses para pedir el préstamo.

Cómo cobrar préstamos sociales de BPS

Los préstamos se pueden emitir a través de pagos en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), además de cualquiera de las redes de cobranza disponibles en Uruguay (Abitab, Redpagos, Anda y Polakof).

Quienes cuenten con una cuenta bancaria o IEDE asociada a BPS, el pago se realizará directamente ahí. Por otro lado, si la solicitud se realiza previo a las 13:00 horas durante un día hábil, el depósito se hará ese mismo día. Si no, se puede cobrar al día siguiente.

Solicitud de préstamos sociales de BPS

La solicitud de un préstamo social de BPS se puede realizar en línea o de manera presencial, según detalla el organismo en su página web.

Los préstamos sociales de BPS se pueden solicitar de manera presencial o en línea. Estefania Leal/Archivo El Pais

El trámite se puede iniciar en línea a través de este enlace, donde se puede simular, solicitar renovar préstamos y ver información de préstamos anteriores. Una vez que se genera un usuario personal de BPS o el reseteo de la contraseña, deben pasar 15 días para iniciar la gestión.

Para hacerlo de manera presencial, tan solo se necesita concurrir a la oficina de préstamos sociales en el edificio sede, en Montevideo, con agenda previa. Los solicitantes pueden agendarse por WhatsApp, mandando la palabra "Préstamos" al 098 001 997, o llamar por teléfono al 0800 1997 desde teléfono fijo o *1997 desde celular, y seleccionar la opción 2: "Reservas". Después, opción 1: "Préstamos".