BPS ve complicado otorgar partida extraordinaria a jubilados pero confirma nuevos montos mínimos

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, consideró que es “bastante complicado” avanzar en la creación de una partida extraordinaria para jubilados y pensionistas de menores ingresos, tras el pedido que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) hizo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El planteo fue presentado por la organización el pasado viernes durante una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Onajpu propuso la creación de una prestación adicional destinada a quienes perciben las jubilaciones mínimas, un reclamo histórico de la organización.

Consultada sobre esa iniciativa, Pardo señaló que si bien se trata de una definición que corresponde al MEF, adelantó que la considera de difícil implementación. “Entiendo que con la situación actual financiera y, sumado a eso, la evolución demográfica desafiante, en términos de que cada vez hay más personas en edad de jubilarse que cobran prestaciones y cada vez menos en etapa activa, es una cuestión bastante complicada”, afirmó al ser entrevistada por Arriba Gente de Canal 10.

Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Prevision Social, BPS, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo, ND 20250729, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La jerarca recordó, no obstante, que ya existe un beneficio dirigido a los pasivos de menores ingresos. “A fin de año siempre existe lo que se llama la canasta de fin de año, que tiene siempre en cuenta a las personas que ganan menos. El año pasado alcanzó a más de 170.000 jubilados y pensionistas”, indicó, aunque reiteró que extender un beneficio de ese tipo de forma generalizada resulta “bastante complicado”.

En la reunión del viernes con Oddone, Onajpu sí obtuvo otro de sus reclamos tras conseguir el aumento diferencial para las jubilaciones mínimas que pasó de 1% a 2,5%. Este beneficio alcanzará a quienes perciben la pasividad mínima como único ingreso en el BPS y en las cajas Militar y Policial.

Sobre esto, Pardo detalló que las jubilaciones mínimas pasarán a ubicarse en $ 21.887 para quienes perciben esa prestación como único ingreso y en $ 20.935 la jubilación mínima para quienes cuentan con otro ingreso pagado por BPS. “Hay un esfuerzo grande en términos de mejora”, señaló Pardo.