Oposición cuestiona "doble discurso" de Orsi; se atrasó en pagar $ 5.509 a Primaria y no declaró obra a Catastro

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado tiene previsto alterar su orden del día para analizar la situación del presidente Yamandú Orsi, tras conocerse que mantenía una deuda de $ 5.509 por concepto de Impuesto a Primaria y que no había regularizado ante Catastro las obras realizadas en una barbacoa y una piscina en su propiedad. Así lo confirmó a El País el secretario general de la fuerza política, Andrés Ojeda.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionó al mandatario a través de la red social X: "Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente, no es solo contradicción, sino doble discurso. El gobierno, la casa y la camioneta: todo la misma desprolijidad".

El caso fue expuesto este lunes por Informativo Carve (AM 850), que reportó dos presuntas irregularidades en propiedades vinculadas al presidente en Salinas. La situación involucra una vivienda que figura a nombre de Orsi y otra a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Estefania Leal/Archivo El Pais

El matrimonio reside actualmente en una casa que, tras el fallecimiento de la madre de Orsi en 2024, fue objeto de una partición de bienes: Orsi y su hermana heredaron una casa en la ciudad de Canelones y, con el dinero obtenido por su parte, el entonces intendente adquirió el inmueble contiguo a su casa. Tras este proceso, la propiedad adquirida quedó a nombre de Orsi, mientras que la primera fue adjudicada a Alonsopérez.

Según lo informado, la vivienda adquirida recientemente presentaba hasta hace poco una deuda por el Impuesto de Primaria correspondiente a todo el ejercicio 2025 y a la primera cuota de 2026, vencida a fines de mayo. El monto original adeudado era de $ 4.387, cifra que ascendía a $ 5.509 al incluir multas y recargos.

Camilo Cejas, asesor de Orsi, respondió al informe periodístico y sus declaraciones fueron ratificadas por fuentes de Presidencia consultadas por El País: tras ser consultado sobre el asunto, el presidente abonó "siete mil y algo de pesos", monto que cubriría la deuda y probablemente la segunda cuota del año en curso.

En cuanto a la propiedad más antigua, adjudicada a Alonsopérez desde febrero de 2025 tras la partición de bienes, el informe de Carve señala que se habrían realizado obras en el patio entre 2018 y 2019 —incluyendo una piscina y una barbacoa— que no figuran actualizadas en la Dirección Nacional de Catastro.

Desde el entorno del mandatario indicaron que los trámites ante el Banco de Previsión Social (BPS) sí fueron realizados en su momento. "Se están gestionando los planos en la Intendencia para una eventual actualización en Catastro", aclararon, añadiendo que el presidente encargó a una arquitecta la resolución del tema este mismo lunes.