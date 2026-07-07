Abdala dijo que en la Rendición de Cuentas "no se puede hablar de recorte", pero hay "un dilema presupuestal"

Una delegación del Pit-Cnt, encabezada por Marcelo Abdala, se reunió este martes con el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Tras el encuentro, el presidente de la central sindical dijo que "estrictamente no se puede hablar de recorte, pero hay un dilema presupuestal" en la Rendición de Cuentas porque las proyecciones de crecimiento económico sobre las que el Poder Ejecutivo elaboró el Presupuesto Nacional "no se han dado".

En una rueda de prensa, Abdala señaló que el gobierno "viene rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario del país, en el sentido de que el que tiene más pague más", y afirmó que eso genera dificultades para financiar las prioridades establecidas. "Hay determinadas necesidades establecidas en el presupuesto que están buenas, pero el asunto es cómo se financian. En ese sentido hay que encontrar la manera", expresó.

El dirigente sindical indicó que el Pit-Cnt propuso "fortalecer el combate a la evasión tributaria", al considerar que "todavía existen en Uruguay formas de evasión" que pueden ser abordadas con mayor eficacia. Asimismo, planteó revisar de forma crítica "el gasto fiscal asociado a determinadas exoneraciones tributarias".

"Si una empresa se instala, genera puestos de trabajo de calidad y además contribuye a la descentralización, está bien que tenga exoneraciones. Pero hay lugares donde se exonera y capaz que no lo necesitan", afirmó.

Además, Abdala reiteró la propuesta de la central sindical de "crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio para las personas físicas de mayor riqueza, con el objetivo de destinar esos recursos a acelerar la reducción de la pobreza infantil". "Hemos planteado la posibilidad de implementar una sobretasa en el Impuesto al Patrimonio de las personas físicas más ricas de la sociedad uruguaya para acelerar el abatimiento de la pobreza infantil", sostuvo sobre la propuesta que volvió a ponerse sobre la mesa.

Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Paro de sindicatos de empresas públicas

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (MSCE) del PIT-CNT, realizará este miércoles a las 9:30 horas un paro con movilización que tendrá su inicio en la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva, para luego trasladarse hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se montará un estrado y se leerá una proclama.

La MSCE está integrada por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap), la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), la Asociación de Funcionarios Postales (AFPU), la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE), entre otros.

Acto del Pit-Cnt de este miércoles, en el marco del paro general parcial. Foto: El País.

De la movilización también participarán sindicatos de empresas tercerizadas que prestan sus servicios tanto en entes públicos como en servicios descentralizados.

Según explicó la MSCE en un comunicado, la movilización tiene como algunas de sus reivindicaciones el "incremento de la inversión pública", así como "el ingreso de personal a los entes públicos" y la "presupuestación de trabajadores tercerizados".