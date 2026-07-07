El Instituto Clemente Estable cuestiona la eliminación de 18 vacantes prevista en la Rendición de Cuentas

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) expresó su preocupación por el artículo 285 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente a estudio del Parlamento, que propone eliminar 18 vacantes presupuestadas del organismo. Desde la institución sostienen que la medida agravaría la situación que atraviesa el instituto y "contradice los esfuerzos para fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación".

A través de un comunicado, el IIBCE señaló que la iniciativa resulta "especialmente llamativa en momentos en que el instituto se prepara para celebrar sus 100 años de trayectoria, consolidado como el único organismo de la administración central dedicado exclusivamente a la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico".

Según detalló, el instituto cuenta con 86 cargos presupuestados, aunque actualmente solo 46 están ocupados. Las 40 vacantes restantes comprenden puestos de investigadores, técnicos y personal administrativo que, afirman, no permanecen sin cubrir por falta de necesidad, sino porque no se han autorizado los llamados debido a restricciones presupuestales. Esa situación, indicaron, "ya afecta el funcionamiento cotidiano y limita las posibilidades de crecimiento de la institución".

Parlamento. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Advierten por debilitamiento del desarrollo científico

El organismo cuestionó que "la Rendición de Cuentas plantee eliminar casi la mitad de esas vacantes", al entender que "ello comprometería su capacidad para desarrollar investigación científica, formar recursos humanos especializados, generar conocimiento y mantener actividades de extensión en todo el país".

El IIBCE sostuvo además que "la propuesta resulta contradictoria con las políticas impulsadas por el propio gobierno para fortalecer el sistema científico nacional". En ese sentido, recordó que el instituto "constituye un centro de referencia tanto a nivel nacional como internacional y que, durante casi un siglo, ha contribuido a la formación de investigadores, la producción de conocimiento y la democratización de la ciencia".

Finalmente, la institución destacó que "el compromiso de sus investigadores y funcionarios ha permitido sostener la actividad pese a las limitaciones presupuestales de los últimos años", aunque advirtió que ese esfuerzo "no puede reemplazar el respaldo institucional que requiere una política científica de largo plazo".