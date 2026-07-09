Avanzan en definiciones de la reforma de transporte: ya se eligió la empresa que hará el anteproyecto

El gobierno nacional y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José se reúnen regularmente en la nueva Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano para avanzar en la

reforma. En las últimas semanas se concretó un paso clave: la elección de la empresa responsable del anteproyecto.

Se trata de CSI Ingenieros, firma que ya había elaborado documentos técnicos utilizados como insumo en etapas previas. Aunque todavía no existe una comunicación oficial, fuentes de la agencia confirmaron a El País que la decisión ya fue tomada. La propuesta de CSI resultó la más competitiva tanto técnica como económicamente, con un costo inferior a los US$ 400.000 presupuestados para el llamado abierto. A partir de ahora, la empresa comenzará a trabajar junto a las intendencias en la definición de los detalles de la reforma.

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

Los aspectos generales del proyecto ya son conocidos: se implementará un sistema de buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés) que contará con vehículos articulados con capacidad para más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y paradas cerradas.

La red operará sobre dos troncales principales: Camino Maldonado-8 de Octubre y Giannattasio-Avenida Italia. Ambas líneas convergerán en la zona de Tres Cruces para integrarse en una estación multimodal, desde donde continuarán su recorrido por 18 de Julio —tras haberse descartado meses atrás la opción del túnel— hasta llegar a Ciudad Vieja.

Más allá de estas definiciones, restan aspectos clave por determinar. Por ejemplo, se proyectaron cinco pasos a desnivel, pero aún debe decidirse si el trazado del BRT será superficial o subterráneo en puntos críticos, como el cruce de Avenida Italia y Propios.

Asimismo, para la zona de Tres Cruces se evalúan distintas alternativas. Una de las opciones bajo estudio de la Intendencia de Montevideo contempla la construcción de un pequeño túnel que conecte la calle Urquiza con Salvador Ferrer Serra, pasando por debajo del Bulevar Artigas.

Los intendentes de Montevideo y Canelones, Mario Bergara y Francisco Legnani respectivamente, en el desayuno de trabajo 'De primera mano' en Ciudad de la Costa en setiembre de 2025 Intendencia de Montevideo

En tanto, Canelones pide considerar requerimientos específicos para la avenida Giannattasio, el único troncal del departamento que se verá afectado por la reforma. La comuna plantea que, además de los carriles exclusivos para el BRT, se mantengan dos vías de circulación para vehículos particulares. Asimismo, solicita jerarquizar las calles auxiliares durante la construcción de cordones y veredas.

Respecto al funcionamiento de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano —creada en la última Ley de Presupuesto para gestionar el transporte público de los tres departamentos implicados—, aún restan definiciones clave. Una de ellas es el mecanismo de votación interno.

Según informó El País, se trabaja en un esquema que otorgue a cada intendencia poder de veto sobre las iniciativas que afecten su territorio, asegurando que los proyectos deban contar con su aval previo.

Cosse, Orsi y Etcheverry. Foto: Estefanía Leal.

El objetivo es agilizar los tiempos para iniciar las obras en 2027 y poner en funcionamiento el nuevo sistema en 2029, tal como anunció el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General en marzo.

La construcción de la estación multimodal de Tres Cruces se perfila como la intervención de mayor envergadura; según un documento de RDA Ingenieros utilizado como insumo por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), su ejecución demandará 27 meses.

Al respecto, la ministra Lucía Etcheverry calificó el plazo de 2029 como "una meta y un compromiso". En declaraciones a Informativo Sarandí la semana pasada, la jerarca señaló: "Trabajamos para eso. Estamos monitoreando permanentemente cada acción o actividad para asegurar el cumplimiento de los plazos, especialmente al involucrar a múltiples organismos".

Etcheverry destacó que el diseño conceptual debe estar finalizado en noviembre, hito que calificó como "muy importante". "A partir de ahí, comienza el proceso de presentación ante los organismos y ámbitos correspondientes", explicó. Si el cronograma se cumple, el Ejecutivo espera iniciar los trabajos en los primeros meses de 2027, con el objetivo de ejecutar varias obras de forma simultánea mediante la contratación de diversas empresas.

Reducir los tiempos de viaje

En su discurso del 2 de marzo, Orsi había anunciado que la reforma permitiría reducir en un tercio los tiempos de viaje en los trayectos seleccionados: de Zonamérica a Ciudad Vieja, el tiempo bajaría de una hora y ocho minutos a 43 minutos; y de El Pinar a Ciudad Vieja, de una hora y 21 minutos a 54 minutos.

Estas estimaciones se basaban en la proyección original que incluía un túnel por 18 de Julio. Bajo ese esquema, los BRT circularían a velocidad de metro por una avenida que hoy es uno de los corredores más lentos de la ciudad, reduciendo el cruce de punta a punta de 23 minutos a solo siete u ocho.

El líder técnico del Ministerio de Transporte, el economista Gonzalo Márquez, había enfatizado las virtudes del soterramiento para alcanzar las metas presidenciales. Según su análisis, de no construirse el túnel, la velocidad comercial de los BRT sería, al menos, la mitad de la proyectada originalmente.

Parada soterrada en 18 de Julio. Foto: proyecto enviado al BID.

Sin embargo, tras la decisión del presidente Orsi de descartar el túnel, el intendente Mario Bergara sostuvo públicamente que, en este nuevo escenario, los tiempos de viaje apenas se incrementarían tres minutos respecto a la propuesta original.

Para respaldar estas cifras, el director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, explicó a El País a fines de marzo que el equipo técnico trabajó con "datos reales" de la operativa actual de los ómnibus. Según el jerarca, los informes previos citados por Márquez no contemplaban la optimización necesaria para los BRT en 18 de Julio.

En ese sentido, Benítez detalló que la propuesta de la Intendencia de Montevideo incluye un sistema de semaforización de alta prioridad para el transporte público y la reconfiguración del tránsito privado hacia calles paralelas. De esta forma, se busca que 18 de Julio se destine prioritariamente a la circulación de ómnibus y bicicletas.