Contribución inmobiliaria se podrá pagar en doce cuotas: los cambios que introduce la IMM en la Rendición de Cuentas

La Intendencia de Montevideo habilitará el pago de la contribución inmobiliaria en doce cuotas, como parte las novedades incluidas en el articulado de la última Rendición de Cuentas.

La gestión de Mario Bergara, además, suprimió varios puestos de jerarquía en la carrera funcional, para que no tengan por qué ser ocupados por funcionarios.

Más allá de eso, la Rendición de Cuentas no presenta grandes cambios en cuanto a normativa. El grueso de la documentación que presentó la intendencia la semana pasada en la Junta Departamental corresponde al balance financiero de 2025.

Cambios en la contribución

Más allá de la posibilidad de abonar la cuota anual en una sola oportunidad, lo que implica una bonificación, actualmente la contribución se paga en los meses de marzo, julio y noviembre. Ahora, se podrá pagar hasta en doce cuotas.

La directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, ya había dicho, meses atrás, que estaban trabajando en un cambio en la normativa. "Actualmente tenemos tres meses en el año en los que hay vencimientos, y hay que hacer todo un armado con los distribuidores de recibos y con el Correo para que las facturas lleguen antes. Entendemos, entonces, que no puede haber un vencimiento único, porque se nos arma un cuello de botella", explicó en febrero en la Junta Departamental al presentar el Presupuesto Quinquenal.

La intención de esta administración era pasar a un vencimiento único por mes. Sin embargo, la directora de Recursos Financieros subrayó que para eso necesitaban una "campaña de difusión muy fuerte". Y añadió en aquella intancia: "Que la gente sepa que tal día del mes se vence la cuota de la contribución".

"El contribuyente va a tener la opción de pagarla en 12 cuotas, en seis, en cuatro o en tres, o pagarla al contado. Pero nosotros necesitamos tomarnos todo el 2026 para hacer publicidad y contarles a todas las personas que eso va a ocurrir de esa manera", cerró Tabárez al respecto.

Se suprimen 14 cargos

Otro de los cambios que introducen los artículos que acompañaron la Rendición de Cuentas 2025 es la supresión de varias jefaturas dentro de la carrera funcional, lo que habilita que estos no deban ser ocupados por funcionarios de carrera.

La intención es hacer llamados a concursos y llevar talento a la intendencia, dijeron fuentes del gobierno departamental.

Entre los 14 cargos que quitarán de la carrera funcional, hay siete puestos en TV Ciudad (jefe de post producción, coordinación de proyectos, coordinación de programación, etc.) y varias direcciones, como la del Jardín Botánico, la del Parque Villa Dolores y la del Planetario una vez quede vacante el puesto.

Además, se añade la posibilidad de la intendencia de exonerar del Impuestos a los Espectáculos Públicos a los que se realicen en salas con un aforo menor o igual a 550 localidades y que las entradas más caras no superen las 300 unidades indexadas, hoy unos $ 1.983.

Esta medida se enmarca dentro de un cambio de la intendencia de no exonerar grandes shows y en cambio hacer esto con espectáculos más pequeños, donde haya artistas locales o regionales.

El déficit de la intendencia en 2025

En la Rendición de Cuentas de 2025 se conoció qué balance operativo tuvo la intendencia durante ese año, que tuvo a Mauricio Zunino como intendente en la primera mitad y a Mario Bergara en la segunda.

Si se compara lo recaudado en 2025 con lo gastado, la intendencia tuvo un déficit de $ 593.455.525. Sin embargo, la administración tomó como "ingreso" un tipo de cambio favorable en deudas que la intendencia tenía en dólares. Esa cifra a favor de la comuna de $ 582 millones bajó el déficit a $ 11.574.746.

En cualquier caso, aunque el 2025 terminó en números negativos, la intendencia bajó su déficit acumulado: pasó de $ 21.919 millones a $ 21.745 millones. ¿A qué se debió? A que en la última rendición se hizo un ajuste de resultados anteriores, que resultó en $ 186 millones a favor de la intendencia.