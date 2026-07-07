Argentina vs. Egipto en vivo por el Mundial 2026: Messi y Salah, frente a frente por un lugar en cuartos

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes (13:00 de Uruguay por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv, Paramount+ y Disney+) por los octavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un partido que tendrá como principal atractivo el esperado duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah.

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá a otro de los clasificados a los cuartos de final, instancia en la que el vencedor se medirá con el ganador de Suiza y Colombia.

Argentina llega como vigente campeona del mundo y una de las candidatas al título, aunque su clasificación dejó algunas señales de alerta. En los dieciseisavos de final necesitó del alargue para superar 3-2 a Cabo Verde en un partido mucho más complicado de lo esperado, en el que incluso estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales.

Pese a ello, el equipo de Lionel Scaloni mantiene el pleno de victorias en el torneo y conserva una estructura consolidada alrededor de Lionel Messi, quien continúa siendo el eje futbolístico de la Albiceleste. El capitán, uno de los goleadores del torneo y peleando por ser el máximo artillero de los mundiales, llega acompañado por un mediocampo a su servicio, con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, además del poder goleador de Lautaro Martínez.

Egipto, por su parte, ya firmó la mejor actuación mundialista de su historia. Los dirigidos por Hossam Hassan eliminaron a Australia en la definición por penales y alcanzaron por primera vez los octavos de final, impulsados por un equipo sólido y con un Mohamed Salah decisivo tanto en la creación como en la definición.

El delantero del Liverpool vuelve a ser la gran esperanza de los Faraones, aunque no está solo. Omar Marmoush, del Manchester City, ha mostrado un gran nivel durante el campeonato y representa otra amenaza constante para cualquier defensa.

Desde el punto de vista táctico, se espera un partido con dominio territorial de Argentina. La Albiceleste intentará adueñarse de la pelota desde el inicio, mientras que Egipto apostará por un bloque compacto y buscará explotar la velocidad de Salah y Marmoush cuando recupere la pelota.

Mohamed Salah emocionado luego de la clasificación de Egipto ante Australia en el Mundial 2026. Foto: AFP

Argentina vs. Egipto: alineaciones probables

Día: Martes 7 de julio

Hora: 13:00 (Uruguay)

Torneo: Copa del Mundo 2026, octavos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+, Disney+

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (o Nicolás Tagliafico); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marwan Ateya; Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush; Mostafa Ziko.

DT: Hossam Hassan.

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.